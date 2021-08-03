https://ria.ru/20210803/udo-1744106183.html

Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО

Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО - РИА Новости, 03.08.2021

Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:36

2021-08-03T09:36

2021-08-03T09:44

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

дмитрий лошагин

михаил лебедев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели, сообщает региональная прокуратура.В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.Отмечается, что в суде старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства, подчеркнули в ведомстве. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.

https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, дмитрий лошагин, михаил лебедев