09:36 03.08.2021 (обновлено: 09:44 03.08.2021)
Фотографа Лошагина, убившего свою жену, отпустили по УДО
Прокуратура: суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего свою жену
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-фотомодели, сообщает региональная прокуратура.
В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок два года четыре месяца 29 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде старший помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства, подчеркнули в ведомстве. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.