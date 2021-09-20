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Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству - РИА Новости, 20.09.2021
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству Ливана во главе с Наджибом Микати, сообщает ливанский телеканал TL. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:39
2021-09-20T21:39
в мире
ливан
бейрут
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству Ливана во главе с Наджибом Микати, сообщает ливанский телеканал TL.В конце прошлой недели правительство Ливана провело второе собрание совместно с президентом страны Мишелем Ауном с целью утверждения рабочей программы, на основании которой парламентарии страны должны выразить доверие. Правительство утвердило программу под лозунгом "Вместе ради спасения"."Правительство Наджиба Микати получило вотум доверия парламента",- сообщается в прямом эфире телеканала.За доверие новому кабинету министров проголосовали 85 депутатов из 100 присутствующих на заседании в понедельник, 15 депутатов проголосовали против.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
https://ria.ru/20210917/khezbollakh-1750624439.html
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в мире, ливан, бейрут, наджиб микати
21:39 20.09.2021
 
Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству

Парламент Ливана выразил вотум доверия правительству Микати

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству Ливана во главе с Наджибом Микати, сообщает ливанский телеканал TL.
В конце прошлой недели правительство Ливана провело второе собрание совместно с президентом страны Мишелем Ауном с целью утверждения рабочей программы, на основании которой парламентарии страны должны выразить доверие. Правительство утвердило программу под лозунгом "Вместе ради спасения".
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"Правительство Наджиба Микати получило вотум доверия парламента",- сообщается в прямом эфире телеканала.
За доверие новому кабинету министров проголосовали 85 депутатов из 100 присутствующих на заседании в понедельник, 15 депутатов проголосовали против.
О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.
Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
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В миреЛиванБейрутНаджиб Микати
 
 
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