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Мэрия Москвы не согласовала митинги по заявкам КПРФ

Мэрия Москвы не согласовала митинги по заявкам КПРФ - РИА Новости, 20.09.2021

Мэрия Москвы не согласовала митинги по заявкам КПРФ

Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:15

2021-09-20T14:15

2021-09-20T14:23

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.В ведомстве уточнили, что в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года публичных мероприятий в форме митинга на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек в каждом мероприятии."С учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано", - говорится в сообщении.

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политика, москва, россия, госдума рф