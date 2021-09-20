13:48 20.09.2021 (обновлено: 15:42 20.09.2021)
КПРФ не признала итоги выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве
Зюганов: КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил в понедельник лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей — для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей.
"У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках. — Прим. ред.), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки. « Прим. ред.) — и все перечеркнули. <...> Вдруг оказывается, "Единая Россия" выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры. <...> Мы все равно это не признаем, это недопустимо", — заявил Зюганов на брифинге.