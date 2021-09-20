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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/khovalyg-1750316029.html
Биография Владислава Ховалыга
Биография Владислава Ховалыга - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Владислава Ховалыга
Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува). РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:59
2021-09-20T13:06
справки
республика тыва
кызыл
россия
владислав ховалыг
выборы в государственную думу
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Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува).В 1992 году окончил Красноярский государственный университет (ныне Институт естественных и гуманитарных наук в составе Сибирского федерального университета) по специальности "юриспруденция", в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Антикризисное управление". Слушатель программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (т.н. школа губернаторов).Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим Шагонарского райпромкомбината.В 1992-1994 годах работал главным специалистом по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Тувы.С 1994 по 2004 года работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.В 2004-2007 годах – начальник отдела по возврату бюджетных средств, начальник департамента государственных закупок министерства финансов Тувы.В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Тува. С июля 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.В ноябре 2018 года возглавил компанию "ТываЭнергоСбыт". 7 апреля 2021 года указом президента России Владислав Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Тува.Владислав Ховалыг победил на выборах главы Тувы, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года. За него проголосовали 86,81% избирателей. Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
республика тыва
кызыл
россия
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РИА Новости
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справки, республика тыва, кызыл, россия, владислав ховалыг
12:59 20.09.2021 (обновлено: 13:06 20.09.2021)
 

Биография Владислава Ховалыга

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
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Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года в селе Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува).
В 1992 году окончил Красноярский государственный университет (ныне Институт естественных и гуманитарных наук в составе Сибирского федерального университета) по специальности "юриспруденция", в 2006 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Антикризисное управление". Слушатель программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (т.н. школа губернаторов).
Трудовую деятельность начал в 1988 году рабочим Шагонарского райпромкомбината.
В 1992-1994 годах работал главным специалистом по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Тувы.
С 1994 по 2004 года работал руководителем территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Туве.
В 2004-2007 годах – начальник отдела по возврату бюджетных средств, начальник департамента государственных закупок министерства финансов Тувы.
В 2007-2008 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Тува.
С июля 2008 года по ноябрь 2018 года занимал должность мэра города Кызыла.
В ноябре 2018 года возглавил компанию "ТываЭнергоСбыт".
7 апреля 2021 года указом президента России Владислав Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Тува.
Владислав Ховалыг победил на выборах главы Тувы, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года. За него проголосовали 86,81% избирателей.
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2012).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Выборы в Государственную думуСправкиРеспублика ТываКызылРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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