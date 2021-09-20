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Ховалыг победил на выборах главы Тувы

Ховалыг победил на выборах главы Тувы - РИА Новости, 20.09.2021

Ховалыг победил на выборах главы Тувы

Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:18

2021-09-20T09:18

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выборы в государственную думу

политика

республика тыва

владислав ховалыг

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики."Обработано 100% протоколов. По предварительным данным, побеждает Ховалыг, у него 86,81%", — сказал собеседник агентства.Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы республики 7 апреля 2021 года.

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика тыва, владислав ховалыг, единая россия