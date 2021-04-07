Путин отправил в отставку главу Тувы
15:39 07.04.2021 (обновлено: 16:05 07.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на заседании Совета глав субъектов РФ в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.
Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг.
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"Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования — 19 сентября.
Ховалыг во время встречи с президентом заявил, что главным направлением его работы станет реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики. По его словам, приоритетом для него станет развитие тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую занятость среди местного населения.
В 2007-2008 годах он занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем Ховалыг возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.