https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html

Путин отправил в отставку главу Тувы

Путин отправил в отставку главу Тувы

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:39

2021-04-07T15:39

2021-04-07T16:05

владислав ховалыг

кызыл

республика тыва

шолбан кара-оол

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола, сообщает пресс-служба Кремля.Губернатор подал в отставку по собственному желанию. Теперь эту должность займет Владислав Ховалыг."Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", — говорится в указе.Указ вступает в силу со дня его подписания. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования — 19 сентября.Ховалыг во время встречи с президентом заявил, что главным направлением его работы станет реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики. По его словам, приоритетом для него станет развитие тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую занятость среди местного населения. В 2007-2008 годах он занимал пост министра земельных и имущественных отношений в правительстве региона. Затем Ховалыг возглавил городскую администрацию Кызыла. В должности мэра он оставался до 2018 года.

https://ria.ru/20201118/tuva-1585158745.html

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владислав ховалыг, кызыл, республика тыва, шолбан кара-оол, владимир путин, политика