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Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни - РИА Новости, 20.09.2021
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки более 86% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:12
2021-09-20T10:12
2021-09-20T10:15
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
цик рф
чеченская республика (чечня)
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки более 86% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК, по итогам обработки 86,28% протоколов Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия – За правду") набирает 0,15% голосов избирателей, Халид Накаев (КПРФ) - 0,12%.Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, рамзан кадыров, цик рф, чеченская республика (чечня), единая россия, кпрф
10:12 20.09.2021 (обновлено: 10:15 20.09.2021)
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 86,28 процента протоколов