https://ria.ru/20210920/kadyrov-1750913698.html

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни - РИА Новости, 20.09.2021

Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки более 86% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:12

2021-09-20T10:12

2021-09-20T10:15

выборы в государственную думу

политика

рамзан кадыров

цик рф

чеченская республика (чечня)

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы Чеченской Республики с 99,7% голосов избирателей по итогам обработки более 86% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК, по итогам обработки 86,28% протоколов Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия – За правду") набирает 0,15% голосов избирателей, Халид Накаев (КПРФ) - 0,12%.Кадыров является главой Чечни с 5 апреля 2011 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, цик рф, чеченская республика (чечня), единая россия, кпрф