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https://ria.ru/20210920/grechka-1750926069.html
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей - РИА Новости, 20.09.2021
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей
Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:09
2021-09-20T21:23
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в сообщении Минсельхоза."Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. &lt;...&gt; Объемы производства культуры (гречихи. — Прим. ред.) покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в сообщении.Так, указывает министерство, в текущем году посевные площади под гречихой в России были увеличены на 12,1% и составили 975,9 тысячи гектаров. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% посевных площадей, сбор урожая продолжается.С точки зрения стоимости гречихи, как отмечает Минсельхоз, по состоянию на 15 сентября цены производителей за неделю показали нулевую динамику, а за месяц они снизились на 0,9%. В свою очередь, стоимость гречневой крупы за неделю снизилась на 0,9% (рост на 0,7% за месяц).По данным Росстата, средняя потребительская цена на гречневую крупу-ядрицу в России в августе составила 102,51 рубля за килограмм, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,8% по сравнению с августом прошлого года.Последний раз планку в 100 рублей за килограмм цены на гречку преодолевали в 2011 году, после аномальной жары предыдущего года — например, в мае стоимость крупы составляла 112,02 рубля за килограмм, а в августе — 103,41 рубля. Однако осенью после поступления на рынок нового урожая гречихи цены начали снижаться.
https://ria.ru/20210920/elektronika-1750582772.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
11:09 20.09.2021 (обновлено: 21:23 20.09.2021)
 
В России цена на гречку впервые за десять лет превысила сто рублей

Росстат: средняя цена на гречку в России в августе составила 102,51 рубля за килограмм

© РИА Новости / Павел ЛисицынГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. <...> Объемы производства культуры (гречихи. — Прим. ред.) покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка", — говорится в сообщении.
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Так, указывает министерство, в текущем году посевные площади под гречихой в России были увеличены на 12,1% и составили 975,9 тысячи гектаров. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% посевных площадей, сбор урожая продолжается.
С точки зрения стоимости гречихи, как отмечает Минсельхоз, по состоянию на 15 сентября цены производителей за неделю показали нулевую динамику, а за месяц они снизились на 0,9%. В свою очередь, стоимость гречневой крупы за неделю снизилась на 0,9% (рост на 0,7% за месяц).
По данным Росстата, средняя потребительская цена на гречневую крупу-ядрицу в России в августе составила 102,51 рубля за килограмм, увеличившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,8% по сравнению с августом прошлого года.
Последний раз планку в 100 рублей за килограмм цены на гречку преодолевали в 2011 году, после аномальной жары предыдущего года — например, в мае стоимость крупы составляла 112,02 рубля за килограмм, а в августе — 103,41 рубля. Однако осенью после поступления на рынок нового урожая гречихи цены начали снижаться.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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