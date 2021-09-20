https://ria.ru/20210920/gosduma-1750948115.html
Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле
Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.09.2021
Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин постоянно общается по рабочим вопросам с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которые состоят в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:48
2021-09-20T12:48
2021-09-20T12:57
выборы в государственную думу
сергей шойгу
дмитрий песков
госдума рф
сергей лавров
политика
единая россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается по рабочим вопросам с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которые состоят в "пятерке" "Единой России"; что касается вопроса, пойдут ли они в Госдуму, они сами об этом объявят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет их личное решение. Общается с ними президент по рабочим делам регулярно и постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html
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сергей шойгу, дмитрий песков, госдума рф, сергей лавров, политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия
12:48 20.09.2021 (обновлено: 12:57 20.09.2021)
Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле
Песков о Лаврове и Шойгу: что касается Госдумы — это будет их личное решение