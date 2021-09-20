https://ria.ru/20210920/gosduma-1750948115.html

Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле

Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.09.2021

Лавров и Шойгу сами решат, идти ли в Госдуму, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин постоянно общается по рабочим вопросам с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которые состоят в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:48

2021-09-20T12:48

2021-09-20T12:57

выборы в государственную думу

сергей шойгу

дмитрий песков

госдума рф

сергей лавров

политика

единая россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно общается по рабочим вопросам с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которые состоят в "пятерке" "Единой России"; что касается вопроса, пойдут ли они в Госдуму, они сами об этом объявят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет их личное решение. Общается с ними президент по рабочим делам регулярно и постоянно. Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html

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сергей шойгу, дмитрий песков, госдума рф, сергей лавров, политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия