https://ria.ru/20210920/gosduma-1750877575.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,37 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,37 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 45,37 процента

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 45,37 процента голосов, побеждая, помимо федерального округа, в 188 одномандатных округах,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:47

2021-09-20T01:47

2021-09-20T02:05

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 45,37 процента голосов, побеждая, помимо федерального округа, в 188 одномандатных округах, следует из данных ЦИК после обработки 35,10% протоколов УИК.На втором месте остается КПРФ с 21,78 процента, на третьем - ЛДПР с 8,29 процента. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,47 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,22 процента.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Партия пенсионеров набирает 2,77 процента, "Коммунисты России" - 1,42 процента, "Зеленые" - 0,95 процента, "Яблоко" - 0,95 процента, РПСС - 0,73 процента, "Родина" - 0,67 процента, "Зеленая альтернатива" - 0,57 процента, Партия Роста - 0,35 процента, Гражданская платформа - 0,14 процента.По одномандатным округам КПРФ получает 17 мест в Госдуме, "Справедливая Россия" — семь, ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Гражданская платформа и Партия Роста — по одному. Среди самовыдвиженцев лидируют четыре кандидата.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750878261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, яблоко, коммунисты россии