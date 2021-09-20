https://ria.ru/20210920/golosovanie-1750978140.html

Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование

Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование - РИА Новости, 20.09.2021

Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование

Дистанционное электронное голосование планируется в будущем расширить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:40

2021-09-20T14:40

2021-09-20T14:50

выборы в государственную думу

россия

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование планируется в будущем расширить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу