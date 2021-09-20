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Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование
Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование - РИА Новости, 20.09.2021
Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование
Дистанционное электронное голосование планируется в будущем расширить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:40
2021-09-20T14:40
2021-09-20T14:50
выборы в государственную думу
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование планируется в будущем расширить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять", - сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.
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россия, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу
14:40 20.09.2021 (обновлено: 14:50 20.09.2021)
Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование
Матвиенко: электронное голосование планируется в будущем расширить