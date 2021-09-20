Гайдукевич: реакция на фейки на выборах в Госдуму была оперативной
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДепутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Реакция на фейки в ходе выборов в Госдуму была оперативной, Россия извлекла уроки Белоруссии в борьбе с ложной информацией, поступающей в ходе избирательной кампании, заявил РИА Новости член группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, зампредседателя постоянной комиссии палаты представителей Национального Собрания Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.
Наблюдатель отметил, что во время выборов в ГД извне оказывалось беспрецедентное давление. "Те, кто даже не наблюдали за выборами, заранее делали отчеты о том, что они были недемократические. Россия шагнула вперед в развитии избирательного законодательства и демократических процедур. Россия провела эти выборы не для того, чтобы кому-то понравиться, чтобы было какое-то красивое заключение на Западе. Она провела их для своих граждан", - сказал политик.
По его мнению, "многое извлечено из белорусских выборов в плане противостояния внешнему вмешательству".
"Мы видели, как оперативно боролись с фейками. Как и у нас на выборах, фейков было много, но в России очень быстро на это реагировали, давали опровержение", - подчеркнул Гайдукевич.
Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.