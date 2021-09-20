https://ria.ru/20210920/feyki-1750974082.html

Гайдукевич: реакция на фейки на выборах в Госдуму была оперативной

Гайдукевич: реакция на фейки на выборах в Госдуму была оперативной - РИА Новости, 20.09.2021

Гайдукевич: реакция на фейки на выборах в Госдуму была оперативной

Реакция на фейки в ходе выборов в Госдуму была оперативной, Россия извлекла уроки Белоруссии в борьбе с ложной информацией, поступающей в ходе избирательной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:19

2021-09-20T14:19

2021-09-20T14:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

белоруссия

госдума рф

выборы в государственную думу

олег гайдукевич

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Реакция на фейки в ходе выборов в Госдуму была оперативной, Россия извлекла уроки Белоруссии в борьбе с ложной информацией, поступающей в ходе избирательной кампании, заявил РИА Новости член группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, зампредседателя постоянной комиссии палаты представителей Национального Собрания Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.Наблюдатель отметил, что во время выборов в ГД извне оказывалось беспрецедентное давление. "Те, кто даже не наблюдали за выборами, заранее делали отчеты о том, что они были недемократические. Россия шагнула вперед в развитии избирательного законодательства и демократических процедур. Россия провела эти выборы не для того, чтобы кому-то понравиться, чтобы было какое-то красивое заключение на Западе. Она провела их для своих граждан", - сказал политик.По его мнению, "многое извлечено из белорусских выборов в плане противостояния внешнему вмешательству".Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/regulyatory-1750492363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, госдума рф, выборы в государственную думу, олег гайдукевич, россия