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Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания - РИА Новости, 20.09.2021
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:13
2021-09-20T19:13
общество
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту отмечается, что, принимая во внимание практику ЕСПЧ, условия содержания осужденных при перевозках, а также продолжительные периоды времени следования осужденных к месту отбывания наказания ‎под конвоем, законопроектом предлагается установление льготного коэффициента зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.
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общество, европейский суд по правам человека (еспч), министерство юстиции рф (минюст россии), россия
19:13 20.09.2021
 
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания

Минюст предложил зачислять осужденным время этапирования в срок отбытия наказания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Время следования осужденного под конвоем к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме, либо исправительной колонии ‎строгого или особого режима и за два дня отбывания наказания ‎в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима либо колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что, принимая во внимание практику ЕСПЧ, условия содержания осужденных при перевозках, а также продолжительные периоды времени следования осужденных к месту отбывания наказания ‎под конвоем, законопроектом предлагается установление льготного коэффициента зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.
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ОбществоЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
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