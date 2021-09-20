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Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания - РИА Новости, 20.09.2021
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:13
2021-09-20T19:13
2021-09-20T19:13
общество
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту отмечается, что, принимая во внимание практику ЕСПЧ, условия содержания осужденных при перевозках, а также продолжительные периоды времени следования осужденных к месту отбывания наказания под конвоем, законопроектом предлагается установление льготного коэффициента зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.
https://ria.ru/20210914/svyaz-1750065750.html
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общество, европейский суд по правам человека (еспч), министерство юстиции рф (минюст россии), россия
Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания
Минюст предложил зачислять осужденным время этапирования в срок отбытия наказания