https://ria.ru/20210920/etap-1751036626.html

Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания

Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания - РИА Новости, 20.09.2021

Минюст предложил зачислять время этапирования в срок отбытия наказания

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:13

2021-09-20T19:13

2021-09-20T19:13

общество

европейский суд по правам человека (еспч)

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому осужденному могут зачесть в срок отбытия наказания время следования до колонии, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к проекту отмечается, что, принимая во внимание практику ЕСПЧ, условия содержания осужденных при перевозках, а также продолжительные периоды времени следования осужденных к месту отбывания наказания ‎под конвоем, законопроектом предлагается установление льготного коэффициента зачета в зависимости от назначенного судом вида учреждения без учета тяжести совершенного преступления.

https://ria.ru/20210914/svyaz-1750065750.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, европейский суд по правам человека (еспч), министерство юстиции рф (минюст россии), россия