https://ria.ru/20210920/erdogan-1750948453.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию

В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию - РИА Новости, 20.09.2021

В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:49

2021-09-20T12:49

2021-09-20T13:04

в мире

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

сирия

турция

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита Эрдогана в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана... Повестка дня - самая обширная начиная с двухсторонних отношений. Это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте. Но, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750298140.html

россия

сирия

турция

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в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, сирия, турция, владимир путин