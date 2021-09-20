https://ria.ru/20210920/erdogan-1750948453.html
В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию
В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию - РИА Новости, 20.09.2021
В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:49
2021-09-20T12:49
2021-09-20T13:04
в мире
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
сирия
турция
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита Эрдогана в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Действительно готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана... Повестка дня - самая обширная начиная с двухсторонних отношений. Это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте. Но, конечно, будет обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750298140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, сирия, турция, владимир путин
12:49 20.09.2021 (обновлено: 13:04 20.09.2021)
В Кремле рассказали о подготовке визита Эрдогана в Россию
Пресс-секретарь президента Песков заявил о подготовке визита Эрдогана в Россию