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Ростовская область
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В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания"
В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания" - РИА Новости, 20.09.2021
В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания"
Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:01
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ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростовская область
жкх
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания", сообщает корреспондент РИА Новости."Дом, которому 11 лет, выглядит великолепно, он заслуживает, чтобы стать домом образцового содержания", - сказал на мероприятии председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Королева, 18Б, был построен в 2010 году. В нем 16 этажей. Дом оснащен энергоэффективной системой освещения, как в подъездах, так и на прилегающей территории. На системе отопления мест общего пользования установлена запорно-регулирующая арматура для рационального использования тепловой энергии, в подъездах - система видеонаблюдения и поэтажная пожарная сигнализация.Всего, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России статус "Дом образцового содержания" присвоен 112 многоквартирным домам, из них три - в Ростове-на-Дону.В этот же день компании ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" вручили знак отличия "Образцовое предприятие ЖКХ".По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, эти награды – своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. "Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли", - отметил он.
https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html
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общество, ростов-на-дону, ростовская область, жкх, россия
21:01 20.09.2021
 
В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания"

Третий дом в Ростове-на-Дону получил статус "Дом образцового содержания"

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания", сообщает корреспондент РИА Новости.
"Дом, которому 11 лет, выглядит великолепно, он заслуживает, чтобы стать домом образцового содержания", - сказал на мероприятии председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
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Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Королева, 18Б, был построен в 2010 году. В нем 16 этажей. Дом оснащен энергоэффективной системой освещения, как в подъездах, так и на прилегающей территории. На системе отопления мест общего пользования установлена запорно-регулирующая арматура для рационального использования тепловой энергии, в подъездах - система видеонаблюдения и поэтажная пожарная сигнализация.
Всего, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России статус "Дом образцового содержания" присвоен 112 многоквартирным домам, из них три - в Ростове-на-Дону.
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В этот же день компании ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" вручили знак отличия "Образцовое предприятие ЖКХ".
По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, эти награды – своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. "Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли", - отметил он.
 
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