https://ria.ru/20210920/dom-1751049584.html

В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания"

В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания" - РИА Новости, 20.09.2021

В Ростове-на-Дону третий дом получил статус "Дом образцового содержания"

Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:01

2021-09-20T21:01

2021-09-20T21:01

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ присвоил многоквартирному дому в Ростове-на-Дону статус "Дом образцового содержания", сообщает корреспондент РИА Новости."Дом, которому 11 лет, выглядит великолепно, он заслуживает, чтобы стать домом образцового содержания", - сказал на мероприятии председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Королева, 18Б, был построен в 2010 году. В нем 16 этажей. Дом оснащен энергоэффективной системой освещения, как в подъездах, так и на прилегающей территории. На системе отопления мест общего пользования установлена запорно-регулирующая арматура для рационального использования тепловой энергии, в подъездах - система видеонаблюдения и поэтажная пожарная сигнализация.Всего, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в России статус "Дом образцового содержания" присвоен 112 многоквартирным домам, из них три - в Ростове-на-Дону.В этот же день компании ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" вручили знак отличия "Образцовое предприятие ЖКХ".По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, эти награды – своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. "Очень приятно, что у нас в Ростове есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример. А власти города создают и будут создавать условия для развития отрасли", - отметил он.

https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html

https://ria.ru/20210826/ekonomika-1747317362.html

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, жкх, россия