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Боррель прокомментировал сделку AUKUS
Боррель прокомментировал сделку AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021
Боррель прокомментировал сделку AUKUS
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T23:43
2021-09-20T23:43
в мире
сша
мид франции‎
европейская внешнеполитическая служба
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) исключает страны ЕС, сообщила Европейская внешнеполитическая служба."Боррель и Пейн обсудили недавнее заявление о партнерстве в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией, а также отмену контракта по подводным лодкам с Францией. Боррель задал вопрос об отсутствии предварительных консультаций, а также выразил сожаление, что AUKUS исключает европейских партнеров, имеющих сильное присутствие в Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.По словам Борреля, нынешняя ситуация в регионе требует большего сотрудничества между единомышленниками. Он добавил, что Евросоюз планирует провести внутренние консультации по этому вопросу.Глава дипломатии ЕС и австралийский министр договорились работать "над преодолением вызовов, появившихся в результате последних событий".Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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в мире, сша, мид франции‎, европейская внешнеполитическая служба, жозеп боррель
23:43 20.09.2021
 
Боррель прокомментировал сделку AUKUS

Боррель: Брюссель надеется на сотрудничество между единомышленниками на фоне сделки AUKUS

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) исключает страны ЕС, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
"Боррель и Пейн обсудили недавнее заявление о партнерстве в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией, а также отмену контракта по подводным лодкам с Францией. Боррель задал вопрос об отсутствии предварительных консультаций, а также выразил сожаление, что AUKUS исключает европейских партнеров, имеющих сильное присутствие в Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
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По словам Борреля, нынешняя ситуация в регионе требует большего сотрудничества между единомышленниками. Он добавил, что Евросоюз планирует провести внутренние консультации по этому вопросу.
Глава дипломатии ЕС и австралийский министр договорились работать "над преодолением вызовов, появившихся в результате последних событий".
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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В миреСШАМИД Франции‎Европейская внешнеполитическая службаЖозеп Боррель
 
 
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