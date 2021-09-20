https://ria.ru/20210920/borrel-1751062622.html

Боррель прокомментировал сделку AUKUS

Боррель прокомментировал сделку AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021

Боррель прокомментировал сделку AUKUS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:43

2021-09-20T23:43

2021-09-20T23:43

в мире

сша

мид франции‎

европейская внешнеполитическая служба

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) исключает страны ЕС, сообщила Европейская внешнеполитическая служба."Боррель и Пейн обсудили недавнее заявление о партнерстве в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией, а также отмену контракта по подводным лодкам с Францией. Боррель задал вопрос об отсутствии предварительных консультаций, а также выразил сожаление, что AUKUS исключает европейских партнеров, имеющих сильное присутствие в Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.По словам Борреля, нынешняя ситуация в регионе требует большего сотрудничества между единомышленниками. Он добавил, что Евросоюз планирует провести внутренние консультации по этому вопросу.Глава дипломатии ЕС и австралийский министр договорились работать "над преодолением вызовов, появившихся в результате последних событий".Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

https://ria.ru/20210920/sdelka-1751061109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мид франции‎, европейская внешнеполитическая служба, жозеп боррель