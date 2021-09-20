Боррель прокомментировал сделку AUKUS
Боррель: Брюссель надеется на сотрудничество между единомышленниками на фоне сделки AUKUS
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) исключает страны ЕС, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
"Боррель и Пейн обсудили недавнее заявление о партнерстве в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией, а также отмену контракта по подводным лодкам с Францией. Боррель задал вопрос об отсутствии предварительных консультаций, а также выразил сожаление, что AUKUS исключает европейских партнеров, имеющих сильное присутствие в Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
По словам Борреля, нынешняя ситуация в регионе требует большего сотрудничества между единомышленниками. Он добавил, что Евросоюз планирует провести внутренние консультации по этому вопросу.
Глава дипломатии ЕС и австралийский министр договорились работать "над преодолением вызовов, появившихся в результате последних событий".
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.