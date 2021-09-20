https://ria.ru/20210920/bloger-1750995250.html

Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей

Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.09.2021

Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:55

2021-09-20T15:55

2021-09-20T15:55

происшествия

москва

госдума рф

садовое кольцо (москва)

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Люблинского суда Москвы."Юлия Орлова заявила 616 тысяч 325 рублей в своих исковых требованиях к Билю", - сказал собеседник агентства, добавив, что во столько истица оценила ущерб ее автомобилю.В начале августа Люблинский райсуд зарегистрировал иск от участницы ДТП Екатерины Маничкиной, которая просит взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей на возмещение расходов на ремонт машины и компенсацию морального вреда.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, ей блогер выплатил компенсацию.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била.Мосгорсуд рассмотрит жалобы 22 сентября.

https://ria.ru/20210916/vertolet-1750392482.html

https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html

москва

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происшествия, москва, госдума рф, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)