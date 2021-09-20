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Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей - РИА Новости, 20.09.2021
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей
Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:55
2021-09-20T15:55
происшествия
москва
госдума рф
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Люблинского суда Москвы."Юлия Орлова заявила 616 тысяч 325 рублей в своих исковых требованиях к Билю", - сказал собеседник агентства, добавив, что во столько истица оценила ущерб ее автомобилю.В начале августа Люблинский райсуд зарегистрировал иск от участницы ДТП Екатерины Маничкиной, которая просит взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей на возмещение расходов на ремонт машины и компенсацию морального вреда.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, ей блогер выплатил компенсацию.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била.Мосгорсуд рассмотрит жалобы 22 сентября.
https://ria.ru/20210916/vertolet-1750392482.html
https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html
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происшествия, москва, госдума рф, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
15:55 20.09.2021
 
Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 616 тысяч рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом (настоящее имя - Эдуард Биль) подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Люблинского суда Москвы.
"Юлия Орлова заявила 616 тысяч 325 рублей в своих исковых требованиях к Билю", - сказал собеседник агентства, добавив, что во столько истица оценила ущерб ее автомобилю.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:16
В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета
В начале августа Люблинский райсуд зарегистрировал иск от участницы ДТП Екатерины Маничкиной, которая просит взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей на возмещение расходов на ремонт машины и компенсацию морального вреда.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, ей блогер выплатил компенсацию.
В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била.
Мосгорсуд рассмотрит жалобы 22 сентября.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 11:58
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФСадовое кольцо (Москва)Эдвард Бил (блогер)
 
 
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