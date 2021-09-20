https://ria.ru/20210920/aviabilety-1751013679.html

Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты

Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты - РИА Новости, 20.09.2021

Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:38

2021-09-20T19:38

2021-09-20T19:39

туризм

барнаул

белгород

ханты-мансийск

новокузнецк

саранск

омск

брянск

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру.Эксперты проанализировали средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.Больше всего снизилась стоимость перелета в Липецк. Авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41 процент, чек сократился с 8 882 до 5 254 рублей.На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе. Средний чек за перелет туда сократился на треть — с 8 924 до 6 019 рублей в одну сторону. В Белоярский летают самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Советского, Сургута, Нягани, Березово и Нумто.Замыкает тройку направлений с самым заметным сокращением среднего чека Брянск. В сентябре 2020 года туда летали в среднем за 5 576 рублей в одну сторону, а сейчас — за 4 216 рублей. Снижение среднего чека за год составило 24 процента.Почти на столько же сократился средний чек за перелет в Барнаул. Он снизился с 10 339 до 7 965 рублей в одну сторону. Также в рейтинг попали Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элиста.

https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html

барнаул

белгород

ханты-мансийск

новокузнецк

саранск

омск

брянск

липецк

ульяновск

белоярский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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