Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210920/aviabilety-1751013679.html
Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты
Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты - РИА Новости, 20.09.2021
Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:38
2021-09-20T19:39
туризм
барнаул
белгород
ханты-мансийск
новокузнецк
саранск
омск
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_795:726:3145:2048_1920x0_80_0_0_f2bf6eca98fbacde8e252a82913d27b6.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру.Эксперты проанализировали средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.Больше всего снизилась стоимость перелета в Липецк. Авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41 процент, чек сократился с 8 882 до 5 254 рублей.На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе. Средний чек за перелет туда сократился на треть — с 8 924 до 6 019 рублей в одну сторону. В Белоярский летают самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Советского, Сургута, Нягани, Березово и Нумто.Замыкает тройку направлений с самым заметным сокращением среднего чека Брянск. В сентябре 2020 года туда летали в среднем за 5 576 рублей в одну сторону, а сейчас — за 4 216 рублей. Снижение среднего чека за год составило 24 процента.Почти на столько же сократился средний чек за перелет в Барнаул. Он снизился с 10 339 до 7 965 рублей в одну сторону. Также в рейтинг попали Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элиста.
https://ria.ru/20210902/aviabilety-1748385198.html
барнаул
белгород
ханты-мансийск
новокузнецк
саранск
омск
брянск
липецк
ульяновск
белоярский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e9ec00f73dd3ace75861785d2d4e4884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
барнаул, белгород, ханты-мансийск, новокузнецк, саранск, омск, брянск, липецк, ульяновск, белоярский, новости - туризм, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
19:38 20.09.2021 (обновлено: 19:39 20.09.2021)
 

Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.
Больше всего снизилась стоимость перелета в Липецк. Авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41 процент, чек сократился с 8 882 до 5 254 рублей.
На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе. Средний чек за перелет туда сократился на треть — с 8 924 до 6 019 рублей в одну сторону. В Белоярский летают самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Советского, Сургута, Нягани, Березово и Нумто.
Замыкает тройку направлений с самым заметным сокращением среднего чека Брянск. В сентябре 2020 года туда летали в среднем за 5 576 рублей в одну сторону, а сейчас — за 4 216 рублей. Снижение среднего чека за год составило 24 процента.
Почти на столько же сократился средний чек за перелет в Барнаул. Он снизился с 10 339 до 7 965 рублей в одну сторону. Также в рейтинг попали Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элиста.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 17:47Туризм
Определены самые дорогие авиабилеты для путешествий летом
 
ТуризмБарнаулБелгородХанты-МансийскНовокузнецкСаранскОмскБрянскЛипецкУльяновскБелоярскийНовости - ТуризмТуту.руТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния