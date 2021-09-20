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В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина
В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина - РИА Новости, 20.09.2021
В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина
Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла в возрасте 93 лет в результате пожара в своей квартире. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:58
2021-09-20T16:58
2021-09-20T17:17
культура
санкт-петербург
санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
культура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рсфср
ленинград
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла в возрасте 93 лет в результате пожара в своей квартире. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городское управление МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме на Петровской набережной.Экстренные службы выясняют обстоятельства ЧП.Александра Вавилина родилась 12 февраля 1928 года в Ленинграде. Она была главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор". С 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1974 году Вавилина получила звание заслуженной артистки РСФСР. Была замужем за известным советским дирижером Евгением Мравинским.
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санкт-петербург, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, культура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рсфср, ленинград
16:58 20.09.2021 (обновлено: 17:17 20.09.2021)
В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина
Заслуженная артистка РСФСР Вавилина погибла при пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге