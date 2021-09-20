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В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина - РИА Новости, 20.09.2021

В Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла в возрасте 93 лет в результате пожара в своей квартире. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:58

2021-09-20T16:58

2021-09-20T17:17

культура

санкт-петербург

санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова

культура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рсфср

ленинград

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина умерла в возрасте 93 лет в результате пожара в своей квартире. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городское управление МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в жилом доме на Петровской набережной.Экстренные службы выясняют обстоятельства ЧП.Александра Вавилина родилась 12 февраля 1928 года в Ленинграде. Она была главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор". С 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1974 году Вавилина получила звание заслуженной артистки РСФСР. Была замужем за известным советским дирижером Евгением Мравинским.

санкт-петербург

рсфср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова, культура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рсфср, ленинград