https://ria.ru/20210919/zhir-1750740197.html

Названы три метода быстрой коррекции фигуры

Названы три метода быстрой коррекции фигуры - РИА Новости, 19.09.2021

Названы три метода быстрой коррекции фигуры

Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T07:00

2021-09-19T07:00

2021-09-19T09:52

общество

похудение

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко.Она уточнила, что речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко.Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз. К этой процедуре косметологи рекомендуют обратиться клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но ее толщина не превышает трех сантиметров.Хирургическая липосакция наименее востребована среди тех, кто хочет привести в порядок свое тело. Однако именно такой метод дает возможность навсегда избавиться от жировых отложений.Ранее стало известно, что ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.

https://ria.ru/20210828/pokhudenie-1747615280.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, похудение, россия