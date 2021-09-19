https://ria.ru/20210919/zhir-1750740197.html
Названы три метода быстрой коррекции фигуры
Названы три метода быстрой коррекции фигуры - РИА Новости, 19.09.2021
Названы три метода быстрой коррекции фигуры
Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:00
2021-09-19T07:00
2021-09-19T09:52
общество
похудение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_f71d56cb67e81a9a72ccf91db271f4b2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко.Она уточнила, что речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко.Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз. К этой процедуре косметологи рекомендуют обратиться клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но ее толщина не превышает трех сантиметров.Хирургическая липосакция наименее востребована среди тех, кто хочет привести в порядок свое тело. Однако именно такой метод дает возможность навсегда избавиться от жировых отложений.Ранее стало известно, что ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.
https://ria.ru/20210828/pokhudenie-1747615280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6859a0f1e6e98cf5f4134dc126ad90c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, похудение, россия
07:00 19.09.2021 (обновлено: 09:52 19.09.2021)
Названы три метода быстрой коррекции фигуры
Врач Олийниченко: существуют три метода коррекции фигуры, имеющих свои плюсы и минусы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений
, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью "Пятому каналу"
рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко.
Она уточнила, что речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.
Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко.
Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз. К этой процедуре косметологи рекомендуют обратиться клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но ее толщина не превышает трех сантиметров.
Хирургическая липосакция наименее востребована среди тех, кто хочет привести в порядок свое тело. Однако именно такой метод дает возможность навсегда избавиться от жировых отложений.
Ранее стало известно, что ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.
Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.