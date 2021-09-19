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Названы три метода быстрой коррекции фигуры
Названы три метода быстрой коррекции фигуры - РИА Новости, 19.09.2021
Названы три метода быстрой коррекции фигуры
Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:00
2021-09-19T09:52
общество
похудение
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко.Она уточнила, что речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко.Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз. К этой процедуре косметологи рекомендуют обратиться клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но ее толщина не превышает трех сантиметров.Хирургическая липосакция наименее востребована среди тех, кто хочет привести в порядок свое тело. Однако именно такой метод дает возможность навсегда избавиться от жировых отложений.Ранее стало известно, что ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.
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общество, похудение, россия
07:00 19.09.2021 (обновлено: 09:52 19.09.2021)
 
Названы три метода быстрой коррекции фигуры

Врач Олийниченко: существуют три метода коррекции фигуры, имеющих свои плюсы и минусы

© Depositphotos / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Depositphotos / nenetus
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Существуют несколько методик по коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. Об этом в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко.
Она уточнила, что речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.
Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко.
Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз. К этой процедуре косметологи рекомендуют обратиться клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но ее толщина не превышает трех сантиметров.
Хирургическая липосакция наименее востребована среди тех, кто хочет привести в порядок свое тело. Однако именно такой метод дает возможность навсегда избавиться от жировых отложений.
Похудение - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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Ранее стало известно, что ученые из Аризонского университета (США) исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишних килограммов. По словам авторов работы, продукты с высоким гликемическим индексом (быстрые углеводы) не влияют на вес человека. К ним относятся, к примеру, финики, белый хлеб и рис, мед, картофель, к низким — красная фасоль, овощи и дикий рис.
Исследователи рекомендовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, особенно цельнозерновой пищей.
 
ОбществоПохудениеРоссия
 
 
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