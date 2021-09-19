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Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:44
2021-09-19T18:44
2021-09-19T18:44
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
кпрф
лдпр
россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком.Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября.На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 18.00 мск составляла 47,45%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году на 18.00 в регионе проголосовало 54,72% избирателей."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 18 часов 19 сентября 2021 года 671 018. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 54,74%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.
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политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, вячеслав гладков
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов
Явка на выборах главы Белгородской области на 18.00 составила около 55 процентов