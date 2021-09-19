https://ria.ru/20210919/yavka-1750828502.html

Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов

Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:44

2021-09-19T18:44

2021-09-19T18:44

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

госдума рф

кпрф

лдпр

россия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe073607f1b5e3fe885f6a7f1d6f21c4.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком.Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября.На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 18.00 мск составляла 47,45%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году на 18.00 в регионе проголосовало 54,72% избирателей."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 18 часов 19 сентября 2021 года 671 018. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 54,74%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, вячеслав гладков