Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750828502.html
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:44
2021-09-19T18:44
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
госдума рф
кпрф
лдпр
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe073607f1b5e3fe885f6a7f1d6f21c4.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком.Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября.На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 18.00 мск составляла 47,45%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году на 18.00 в регионе проголосовало 54,72% избирателей."Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 18 часов 19 сентября 2021 года 671 018. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 54,74%", - говорится в сообщении.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_320c8d78e73e25b116c6791111919f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белгородская область, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, вячеслав гладков
18:44 19.09.2021
 
Явка на выборах главы Белгородской области составила около 55 процентов

Явка на выборах главы Белгородской области на 18.00 составила около 55 процентов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Белгородской области и выборах в Госдуму составила на 18.00 воскресенья 54,74%, сообщил облизбирком.
Голосование в 2021 году в России проходит с 17 по 19 сентября.
На выборах губернатора Белгородской области 2017 года явка на 18.00 мск составляла 47,45%. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году на 18.00 в регионе проголосовало 54,72% избирателей.
"Активность избирателей Белгородской области. Избирателей проголосовало по состоянию на 18 часов 19 сентября 2021 года 671 018. Процент от числа избирателей, включенных в список избирателей на территории Белгородской области, 54,74%", - говорится в сообщении.
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Проголосовали:
18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов был выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков был выдвинут региональным отделением "Единой России".
По данным на 1 июля, в области зарегистрирован 1 225 678 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьГосдума РФКПРФЛДПРРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
03:46"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента
Лента новостейМолния