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В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 23 процента

В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 23 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 23 процента

Явка на выборах в Государственную Думу, по данным на 12 часов третьего дня выборов в Петербурге, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:37

2021-09-19T16:37

2021-09-19T16:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную Думу, по данным на 12 часов третьего дня выборов в Петербурге, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%, - сказал он.В 2016 году в день голосования в Петербурге явка на 12 часов на выборах в Госдуму составляла 6,13%, в городской парламент - 5,97%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, россия