16:37 19.09.2021 (обновлено: 16:38 19.09.2021)
В Петербурге явка на выборах в Госдуму превысила 23 процента
Явка на выборах в Госдуму 19 сентября в Петербурге составила 23,4 процента
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Санкт-Петербурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную Думу, по данным на 12 часов третьего дня выборов в Петербурге, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 23,4%, в Законодательное собрание – 21,8%, - сказал он.
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В 2016 году в день голосования в Петербурге явка на 12 часов на выборах в Госдуму составляла 6,13%, в городской парламент - 5,97%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.