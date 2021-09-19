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Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента

Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента

Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:17

2021-09-19T11:17

2021-09-19T11:47

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

элла памфилова

ярославская область

владимирская область

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она уточнила, что меньше всего избирателей воспользовались своим правом голоса в Санкт-Петербурге — 21,7 процента и Владимирской области — 21,97 процента. Цифры приводятся без учета электронного голосования.Максимальная явка отмечена в Тыве — 67,27 процента, Кабардино-Балкарии — 69,18 процента и Чечне — 76,15 процента.Как уточняется в Telegram-канале ЦИК, данные указаны по состоянию на 10.00 по московскому времени.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия, элла памфилова, ярославская область, владимирская область