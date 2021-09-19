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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750761427.html
Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента
Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента
Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:17
2021-09-19T11:47
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
элла памфилова
ярославская область
владимирская область
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Она уточнила, что меньше всего избирателей воспользовались своим правом голоса в Санкт-Петербурге — 21,7 процента и Владимирской области — 21,97 процента. Цифры приводятся без учета электронного голосования.Максимальная явка отмечена в Тыве — 67,27 процента, Кабардино-Балкарии — 69,18 процента и Чечне — 76,15 процента.Как уточняется в Telegram-канале ЦИК, данные указаны по состоянию на 10.00 по московскому времени.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, россия, элла памфилова, ярославская область, владимирская область
11:17 19.09.2021 (обновлено: 11:47 19.09.2021)
 
Явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму составила 35,69 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что меньше всего избирателей воспользовались своим правом голоса в Санкт-Петербурге — 21,7 процента и Владимирской области — 21,97 процента. Цифры приводятся без учета электронного голосования.
Максимальная явка отмечена в Тыве — 67,27 процента, Кабардино-Балкарии — 69,18 процента и Чечне — 76,15 процента.
Как уточняется в Telegram-канале ЦИК, данные указаны по состоянию на 10.00 по московскому времени.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
 
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