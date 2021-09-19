https://ria.ru/20210919/vyplata-1750806263.html

Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре

Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре - РИА Новости, 19.09.2021

Блокадники Ленинграда получат единовременные выплаты в сентябре

До 1 октября люди, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:50

2021-09-19T15:50

2021-09-19T17:19

общество

литва

южная осетия

александр беглов

владимир путин

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. До 1 октября люди, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга.Ранее соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Средства возьмут из городского бюджета."Постановление принято в связи с длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, а также в связи с 80-й годовщиной открытия "Дороги жизни", — говорится в сообщении.Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга внесли изменения, согласно которым таким горожанам должны предоставлять те же меры социальной поддержки, что и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С января 2020 года они получают ежемесячные доплаты к пенсии или ежемесячную денежную выплату, а также иные дополнительные меры социальной поддержки.Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. На единовременные выплаты из Резервного фонда правительства Петербурга им выделят 107,5 миллиона рублей.Ранее указ о 50-тысячной выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда подписал Владимир Путин. Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы. Средства получат россияне, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории страны, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943-го, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. По разным данным, за эти годы погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20210919/matvienko-1750798427.html

литва

южная осетия

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"Голод и мор" – блокадники об ужасах военного Ленинграда Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – один из наиболее трагических периодов в истории города. Немецкая армия в 1941 году вела активное наступление на северо-западе. Целью противника было уничтожение города. Уже в начале осени, 7 сентября, Ленинград был окружен, и все подступы к нему перекрыты. Более 2,5 млн человек оказались без поступления продовольствия. Блокада продолжалась 872 дня. Жители страдали, умирали от болезней и голода. По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек. 2021-09-19T15:50 true PT2M29S

Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты. 2021-09-19T15:50 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, литва, южная осетия, александр беглов, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия