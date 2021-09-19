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В Нижегородской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия"
В Нижегородской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия"
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Нижегородской области после подсчета 5% протоколов, набирая 46,25% голосов избирателей, сообщается на... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:50
2021-09-19T23:50
2021-09-19T23:50
выборы в государственную думу
политика
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Нижегородской области после подсчета 5% протоколов, набирая 46,25% голосов избирателей, сообщается на информационном табло в облизбиркоме."По итогам обработки 5,12% протоколов, на выборах в Госдуму по единому федеральному округу победа у "Единой России" - 46,25% голосов, у КПРФ - 20,58%, у "Справедливой России" - 9,86%, у ЛДПР - 7,19%, у партии "Новые люди" - 5,71%, у Партии пенсионеров - 3,44%, - сообщается на информационном табло.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, нижегородская область, госдума рф, лдпр
В Нижегородской области на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия"
В Нижегородской области на выборах лидирует "Единая Россия" после подсчетов 5% протоколов