https://ria.ru/20210919/vybory-1750865263.html

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 19.09.2021

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области

КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области с 36,42% голосов после обработки 11,43% протоколов, у "Единой России" 32,32%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:32

2021-09-19T23:32

2021-09-19T23:47

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

россия

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САМАРА, 19 сен — РИА Новости. КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области с 36,42% голосов после обработки 11,43% протоколов, у "Единой России" 32,32%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.В Ульяновской области с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора.

https://ria.ru/20210919/tretyak-1750856702.html

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2021

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политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия