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КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 19.09.2021
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области с 36,42% голосов после обработки 11,43% протоколов, у "Единой России" 32,32%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:32
2021-09-19T23:32
2021-09-19T23:47
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выборы в государственную думу
россия
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САМАРА, 19 сен — РИА Новости. КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области с 36,42% голосов после обработки 11,43% протоколов, у "Единой России" 32,32%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.В Ульяновской области с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора.
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политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
23:32 19.09.2021 (обновлено: 23:47 19.09.2021)
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области
КПРФ с 36,42 процента голосов лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области