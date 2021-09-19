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"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует с 52,97% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:17
2021-09-19T23:17
2021-09-19T23:21
выборы в государственную думу
политика
единая россия
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 52,97% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 0,18%.По данным центризбиркома, "Справедливая Россия - За правду" набирает 17,33%, КПРФ - 7,92%, "Партия пенсионеров" - 6,44%, ЛДПР - 4,46%, "Коммунисты России" - 2,97%, "Новые люди" - 2,48%, "Гражданская платформа" - 0,99%, "Родина" - 0,99%, "Зеленые" - 0,99%.
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политика, единая россия, чувашская республика (чувашия), кпрф, цик рф, россия
23:17 19.09.2021 (обновлено: 23:21 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует с 52,97 процента голосов на выборах депутатов госсовета Чувашии