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"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах Госсовета Чувашии

"Единая Россия" лидирует с 52,97% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:17

2021-09-19T23:17

2021-09-19T23:21

выборы в государственную думу

политика

единая россия

чувашская республика (чувашия)

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россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 52,97% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 0,18%.По данным центризбиркома, "Справедливая Россия - За правду" набирает 17,33%, КПРФ - 7,92%, "Партия пенсионеров" - 6,44%, ЛДПР - 4,46%, "Коммунисты России" - 2,97%, "Новые люди" - 2,48%, "Гражданская платформа" - 0,99%, "Родина" - 0,99%, "Зеленые" - 0,99%.

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, чувашская республика (чувашия), кпрф, цик рф, россия