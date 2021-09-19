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На выборах в Заксобрание Ленинградской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в Заксобрание Ленинградской области лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Заксобрание Ленинградской области лидирует "Единая Россия"
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области с 32,79% голосов после обработки 0,9% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:45
2021-09-19T22:45
2021-09-19T22:45
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области с 32,79% голосов после обработки 0,9% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным Центризбиркома, на выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти обработаны 0,9% протоколов. ЕР набирает 32,79% голосов, КПРФ на втором месте с 23,78% голосов, на третьем - "Справедливая Россия - За правду" (22,79%).Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/rezultaty-1750857659.html
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политика, ленинградская область, единая россия, россия
На выборах в Заксобрание Ленинградской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в Заксобрание Ленинградской области лидирует ЕР с 32,79 процента голосов