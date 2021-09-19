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Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за участие в выборах

Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за участие в выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за участие в выборах

Президент Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков поблагодарил жителей республики за участие в выборах,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:31

2021-09-19T22:31

2021-09-19T22:31

республика татарстан

политика

казань

рустам минниханов

госдума рф

россия

сильная россия

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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков поблагодарил жителей республики за участие в выборах, обратившись к ним на большом концерте на площади у стадиона "Ак Барс Арена", передает корреспондент РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований."Завершились выборы в Государственную думу Федерального собрания. Я искренне хотел бы поблагодарить каждого, кто участвовал в выборах, за то, что вы имеете такую мощную гражданскую позицию, позицию "Сильная Россия – сильные регионы". И нам очень важно было сформировать мощную команду, которая будет представлять нашу республику в Федеральном собрании", - сказал Минниханов.Он выразил надежду, что Татарстан и Казань всегда будут одними из самых лучших в стране, комфортными и удобными для жителей.По данным системы ГАС "Выборы", на 18.00 воскресенья в Татарстане проголосовали 74,9% от общего числа избирателей. На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года явка на 18.00 в Татарстане составляла 69,41%. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%. На 1 июля 2021 года в Татарстане, по данным ЦИК республики, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В течение трех дней в регионе работали 2810 избирательных участков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, казань, рустам минниханов, госдума рф, россия, сильная россия