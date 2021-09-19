Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за участие в выборах
Президент Татарстана Минниханов поблагодарил жителей региона за участие в выборах
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков поблагодарил жителей республики за участие в выборах, обратившись к ним на большом концерте на площади у стадиона "Ак Барс Арена", передает корреспондент РИА Новости.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
"Завершились выборы в Государственную думу Федерального собрания. Я искренне хотел бы поблагодарить каждого, кто участвовал в выборах, за то, что вы имеете такую мощную гражданскую позицию, позицию "Сильная Россия – сильные регионы". И нам очень важно было сформировать мощную команду, которая будет представлять нашу республику в Федеральном собрании", - сказал Минниханов.
Он выразил надежду, что Татарстан и Казань всегда будут одними из самых лучших в стране, комфортными и удобными для жителей.
По данным системы ГАС "Выборы", на 18.00 воскресенья в Татарстане проголосовали 74,9% от общего числа избирателей. На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года явка на 18.00 в Татарстане составляла 69,41%. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%. На 1 июля 2021 года в Татарстане, по данным ЦИК республики, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В течение трех дней в регионе работали 2810 избирательных участков.