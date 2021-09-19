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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750855411.html
ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ
ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ - РИА Новости, 19.09.2021
ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ
В дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ в отношении России, были скоординированы направления информационных атак, заявил журналистам РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:08
2021-09-19T22:08
выборы в государственную думу
технологии
выборы
борисов
игорь борисов
цик рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ в отношении России, были скоординированы направления информационных атак, заявил журналистам член ЦИК РФ Игорь Борисов."Это направление по противодействию вмешательства в выборы, обеспечение свободного волеизъявления граждан ЦИК применяет впервые на федеральных выборах, и мы только начинаем разрабатывать механизмы, введя соответствующий мониторинг", - рассказал он.Член ЦИК добавил, что по результатам мониторинга удалось обнаружить наличие признаков искусственного распространения информационных сообщений для создания негативного образа выборного процесса."Анализ распространения в сети интернет ряда кейсов позволяет сделать вывод о наличии признаков искусственной модели распространения информации в социальных сетях", - добавил он.Борисов упомянул о таких методах, как выведение в топ видеосюжетов с негативным подтекстом, накрутку комментариев и активности в социальных сетях."Что мы конкретно отмечали в ходе текущей избирательной кампании, в том числе в эти три дня проведения голосования – 17, 18 и 19 сентября? Первое – увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в интернете, социальных сетях, Telegram-каналах. В первую очередь информация, которая по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационно пространство уже в понятном переводе и на русском языке", - сказал он.Борисов также отметил скоординированность информационных атак и действий западных СМИ.
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технологии, выборы, борисов, игорь борисов, цик рф, выборы в государственную думу, россия
22:08 19.09.2021
 
ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ

ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в России в западных СМИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ в отношении России, были скоординированы направления информационных атак, заявил журналистам член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Это направление по противодействию вмешательства в выборы, обеспечение свободного волеизъявления граждан ЦИК применяет впервые на федеральных выборах, и мы только начинаем разрабатывать механизмы, введя соответствующий мониторинг", - рассказал он.
Член ЦИК добавил, что по результатам мониторинга удалось обнаружить наличие признаков искусственного распространения информационных сообщений для создания негативного образа выборного процесса.
"Анализ распространения в сети интернет ряда кейсов позволяет сделать вывод о наличии признаков искусственной модели распространения информации в социальных сетях", - добавил он.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Борисов упомянул о таких методах, как выведение в топ видеосюжетов с негативным подтекстом, накрутку комментариев и активности в социальных сетях.
"Что мы конкретно отмечали в ходе текущей избирательной кампании, в том числе в эти три дня проведения голосования – 17, 18 и 19 сентября? Первое – увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в интернете, социальных сетях, Telegram-каналах. В первую очередь информация, которая по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационно пространство уже в понятном переводе и на русском языке", - сказал он.
Борисов также отметил скоординированность информационных атак и действий западных СМИ.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
 
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