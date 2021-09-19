https://ria.ru/20210919/vybory-1750855411.html

ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ

ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ - РИА Новости, 19.09.2021

ЦИК заявил о росте потока негативной информации о выборах в западных СМИ

В дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ в отношении России, были скоординированы направления информационных атак, заявил журналистам РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:08

2021-09-19T22:08

2021-09-19T22:08

выборы в государственную думу

технологии

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борисов

игорь борисов

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ в отношении России, были скоординированы направления информационных атак, заявил журналистам член ЦИК РФ Игорь Борисов."Это направление по противодействию вмешательства в выборы, обеспечение свободного волеизъявления граждан ЦИК применяет впервые на федеральных выборах, и мы только начинаем разрабатывать механизмы, введя соответствующий мониторинг", - рассказал он.Член ЦИК добавил, что по результатам мониторинга удалось обнаружить наличие признаков искусственного распространения информационных сообщений для создания негативного образа выборного процесса."Анализ распространения в сети интернет ряда кейсов позволяет сделать вывод о наличии признаков искусственной модели распространения информации в социальных сетях", - добавил он.Борисов упомянул о таких методах, как выведение в топ видеосюжетов с негативным подтекстом, накрутку комментариев и активности в социальных сетях."Что мы конкретно отмечали в ходе текущей избирательной кампании, в том числе в эти три дня проведения голосования – 17, 18 и 19 сентября? Первое – увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в интернете, социальных сетях, Telegram-каналах. В первую очередь информация, которая по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационно пространство уже в понятном переводе и на русском языке", - сказал он.Борисов также отметил скоординированность информационных атак и действий западных СМИ.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750845384.html

борисов

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