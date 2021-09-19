https://ria.ru/20210919/vybory-1750852650.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области

Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 2,21% протоколов, набирая 56,03%, КПРФ... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:50

2021-09-19T21:50

2021-09-19T22:05

выборы в государственную думу

политика

саратовская область

единая россия

госдума рф

саратов

кпрф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848977_0:197:2937:1849_1920x0_80_0_0_79c05f2d1e9ec4f926624f649a3f8c71.jpg

САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 2,21% протоколов, набирая 56,03%, КПРФ набрало 23,54% голосов, следует из данных онлайн-табло в избиркоме региона.По данным избиркома, обработано 2,21% протоколов, по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 56,03%, КПРФ - 23,54%, ЛДПР - 5,77%, "Справедливая Россия" - 4,12%, "Новые люди" - 3,49%, Партия пенсионеров - 1,78%, "Коммунисты России" - 1,25%. Остальные партии набирают меньше 1%.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирали депутатов городской думы. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,94%.

саратовская область

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, саратов, кпрф, выборы в государственную думу, россия