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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области
Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 2,21% протоколов, набирая 56,03%, КПРФ... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:50
2021-09-19T21:50
2021-09-19T22:05
выборы в государственную думу
политика
саратовская область
единая россия
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выборы в государственную думу
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САРАТОВ, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 2,21% протоколов, набирая 56,03%, КПРФ набрало 23,54% голосов, следует из данных онлайн-табло в избиркоме региона.По данным избиркома, обработано 2,21% протоколов, по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 56,03%, КПРФ - 23,54%, ЛДПР - 5,77%, "Справедливая Россия" - 4,12%, "Новые люди" - 3,49%, Партия пенсионеров - 1,78%, "Коммунисты России" - 1,25%. Остальные партии набирают меньше 1%.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирали депутатов городской думы. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,94%.
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политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, саратов, кпрф, выборы в государственную думу, россия
21:50 19.09.2021 (обновлено: 22:05 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области