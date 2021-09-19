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"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует после подсчета 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе, КПРФ - в 10, "Справедливая Россия – За... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:49
2021-09-19T21:49
2021-09-19T22:01
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует после подсчета 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе, КПРФ - в 10, "Справедливая Россия – За правду" - в 5, следует из данных ЦИК.Кандидаты от ЛДПР, "Яблока", Партии пенсионеров, "Родины", "Новых людей" и других, по предварительным результатам, не лидируют ни в одном округе.Среди лидеров в одномандатных округах есть один самовыдвиженец.
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политика, единая россия, выборы, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, россия, партия "справедливая россия - за правду"
21:49 19.09.2021 (обновлено: 22:01 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму, КПРФ — в 10