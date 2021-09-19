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"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует после подсчета 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе, КПРФ - в 10, "Справедливая Россия – За... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:49

2021-09-19T21:49

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выборы в государственную думу

политика

единая россия

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россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует после подсчета 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе, КПРФ - в 10, "Справедливая Россия – За правду" - в 5, следует из данных ЦИК.Кандидаты от ЛДПР, "Яблока", Партии пенсионеров, "Родины", "Новых людей" и других, по предварительным результатам, не лидируют ни в одном округе.Среди лидеров в одномандатных округах есть один самовыдвиженец.

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2021

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