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Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области

Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области - РИА Новости, 19.09.2021

Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 70,83% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют первые РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:43

2021-09-19T21:43

2021-09-19T21:53

политика

пензенская область

выборы

цик рф

олег мельниченко

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 70,83% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Александр Васильев (ЛДПР) набирает 4,6%, Петр Чугай (Партия пенсионеров) – 2,33%, Олег Шаляпин (КПРФ) – 12,56%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия – За правду") – 7,28%.Мельниченко стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года.

пензенская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, выборы, цик рф, олег мельниченко, россия