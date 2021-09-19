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Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области
Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области - РИА Новости, 19.09.2021
Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 70,83% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют первые РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:43
2021-09-19T21:43
2021-09-19T21:53
политика
пензенская область
выборы
цик рф
олег мельниченко
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 70,83% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Александр Васильев (ЛДПР) набирает 4,6%, Петр Чугай (Партия пенсионеров) – 2,33%, Олег Шаляпин (КПРФ) – 12,56%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия – За правду") – 7,28%.Мельниченко стал временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года.
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политика, пензенская область, выборы, цик рф, олег мельниченко, россия
21:43 19.09.2021 (обновлено: 21:53 19.09.2021)
Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области
Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области с 70,83 процента голосов