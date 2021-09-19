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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы

"Единая Россия" лидирует с 54,04% голосов на выборах депутатов Тюменской облдумы, КПРФ с 10,74% - вторая после подсчета 0,78% голосов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:34

2021-09-19T21:34

2021-09-19T21:42

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 54,04% голосов на выборах депутатов Тюменской облдумы, КПРФ с 10,74% - вторая после подсчета 0,78% голосов, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным центризбиркома, после подсчета 0,78% "Единая Россия" набирает 54,04%, КПРФ - 10,74%, ЛДПР - 10,33%, "Новые люди" - 5,82%, "Коммунисты России" - 5,04%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,79%, "Партия пенсионеров" - 4,27%, "Партия Роста" - 1,63%.

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политика, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, россия