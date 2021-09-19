https://ria.ru/20210919/vybory-1750850322.html
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы
"Единая Россия" лидирует с 54,04% голосов на выборах депутатов Тюменской облдумы, КПРФ с 10,74% - вторая после подсчета 0,78% голосов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:34
2021-09-19T21:34
2021-09-19T21:42
выборы в государственную думу
политика
единая россия
кпрф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750843296_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_80699afbd3cd06703075d7d16719e015.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 54,04% голосов на выборах депутатов Тюменской облдумы, КПРФ с 10,74% - вторая после подсчета 0,78% голосов, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным центризбиркома, после подсчета 0,78% "Единая Россия" набирает 54,04%, КПРФ - 10,74%, ЛДПР - 10,33%, "Новые люди" - 5,82%, "Коммунисты России" - 5,04%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,79%, "Партия пенсионеров" - 4,27%, "Партия Роста" - 1,63%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750843296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7606bc408f34e2620a82334cb52781ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, кпрф, выборы в государственную думу, россия
21:34 19.09.2021 (обновлено: 21:42 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Тюменской облдумы
"Единая Россия" лидирует с 54,04 процента голосов на выборах депутатов Тюменской облдумы