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В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских
В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских - РИА Новости, 19.09.2021
В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 84,6% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:18
2021-09-19T21:18
2021-09-19T21:18
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политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 84,6% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Геннадий Бударин ("Зеленые") после обработки 0,20% протоколов набирает 5,38% голосов избирателей, Светлана Горева ("Новые люди") - 4,64%, Сергей Маринин (ЛДПР) - 4,45%.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, ульяновская область, кпрф, лдпр, цик рф, алексей русских
В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских
В Ульяновской области на выборах главы региона лидирует врио губернатора Русских