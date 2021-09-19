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В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских

В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских - РИА Новости, 19.09.2021

В Ульяновской области на выборах губернатора лидирует Русских

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 84,6% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:18

2021-09-19T21:18

2021-09-19T21:18

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 84,6% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Геннадий Бударин ("Зеленые") после обработки 0,20% протоколов набирает 5,38% голосов избирателей, Светлана Горева ("Новые люди") - 4,64%, Сергей Маринин (ЛДПР) - 4,45%.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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