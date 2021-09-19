21:08 19.09.2021 (обновлено: 21:12 19.09.2021)
Начался подсчет итогов голосования в Госдуму, заявила Памфилова
Памфилова: начался подсчет итогов голосования в Госдуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Начался подсчет голосов на выборах в Государственную Думу РФ, голосование завершено, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Прошу включить счетчик... Идет подсчет голосов... Завершилось голосование в Российской Федерации", - завила она в информцентре ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров"
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