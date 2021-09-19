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Начался подсчет итогов голосования в Госдуму, заявила Памфилова

Начался подсчет итогов голосования в Госдуму, заявила Памфилова - РИА Новости, 19.09.2021

Начался подсчет итогов голосования в Госдуму, заявила Памфилова

Начался подсчет голосов на выборах в Государственную Думу РФ, голосование завершено, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:08

2021-09-19T21:08

2021-09-19T21:12

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Начался подсчет голосов на выборах в Государственную Думу РФ, голосование завершено, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Прошу включить счетчик... Идет подсчет голосов... Завершилось голосование в Российской Федерации", - завила она в информцентре ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров"

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политика, госдума рф, россия