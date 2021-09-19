https://ria.ru/20210919/vybory-1750845523.html

В России завершились выборы

В России завершились выборы - РИА Новости, 19.09.2021

В России завершились выборы

Избирательные участки последними в стране закрылись в воскресенье в 20.00 (21.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:04

россия

выборы в государственную думу

политика

калининград

молдавия

калининградская областная дума

госдума рф

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране закрылись в воскресенье в 20.00 (21.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - жители региона выбирали двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде.В досрочном голосовании приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования.Калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).По данным избиркома, численность избирателей в Калининградской области составляет более 822 тысяч человек. В регионе образован 561 избирательный участок (555 - постоянных и еще шесть временных - в СИЗО и лечебных учреждениях). Все они оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации и работали с соблюдением мер санитарной защиты.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750845604.html

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россия, политика, калининград, молдавия, калининградская областная дума, госдума рф