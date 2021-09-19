21:00 19.09.2021 (обновлено: 21:04 19.09.2021)
В России завершились выборы
В России завершились выборы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны со статистикой явки избирателей в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в стране закрылись в воскресенье в 20.00 (21.00 мск) в самом западном российском регионе - Калининградской области.
В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - жители региона выбирали двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе, в Калининграде.
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В досрочном голосовании приняли участие около 1,5 тысячи избирателей на 26 судах, находящихся в море (досрочное голосование завершилось 16 сентября). Результаты выборов на судах будут оглашены в территориальной избирательной комиссии после окончания голосования.
Калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).
По данным избиркома, численность избирателей в Калининградской области составляет более 822 тысяч человек. В регионе образован 561 избирательный участок (555 - постоянных и еще шесть временных - в СИЗО и лечебных учреждениях). Все они оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации и работали с соблюдением мер санитарной защиты.