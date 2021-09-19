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"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021
"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021 - РИА Новости, 19.09.2021
"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021
Третий, основной, день выборов прошел спокойно, при высокой явке и без сообщений о каких-либо значимых нарушениях. При этом сайт Центризбиркома подвергся мощным РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:32
2021-09-19T21:45
политика
сша
алексей венедиктов (журналист)
анатолий антонов
московская городская дума
госдума рф
элла памфилова
алексей шапошников
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Третий, основной, день выборов прошел спокойно, при высокой явке и без сообщений о каких-либо значимых нарушениях. При этом сайт Центризбиркома подвергся мощным кибератакам — в основном из США. Российские дипломаты уже передали американской стороне документы, свидетельствующие о вмешательстве в думские выборы.Армия — на все стоМаска Дональда Трампа, грим пирата, костюм зебры, конь в пальто — некоторые избиратели приходили так, чтобы уж точно не остаться незамеченными. На одном из столичных участков полиция семь минут гонялась за сбежавшим енотом, а в Костроме любовались котом Мурсиком. Мемы про выборы, возможно, пополнятся еще и бензопилой — ею в Новосибирске уничтожали неиспользованные бюллетени.День голосования, растянувшийся в этом году на трое суток, стимулировал явку: в целом по стране более 40 процентов, по Москве — около 45. Это выше показателей на плебисците по поправкам в Конституцию. Чечня, где выбирали главу республики, в этой категории традиционно бьет рекорды. Пришли больше 93 процентов. Выше только явка в столичном онлайн-голосовании. Популярности добавила программа "Миллион призов". Голосовавшие на выборах в Москве онлайн получали СМС с кодом для участия в розыгрыше ста машин, двадцати квартир и денежных сертификатов номиналом до ста тысяч рублей. По десять тысяч выиграли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Оба решили перечислить средства на благотворительность.Но абсолютный рекорд принадлежит Вооруженным силам — 99,8% явки. А в Восточном и Центральном военном округах — ровно сто. Всего в выборах участвовали более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов. Те, кто находится в море и на боевом посту, несет дежурство в отдаленных точках и выполняет специальные задачи, проголосовали досрочно (около 40 тысяч).На вопросы журналистов о принуждении статс-секретарь — заместитель главы Минобороны Николай Панков ответил: "На самом деле я полностью это исключаю. Мы, например, проводили селекторное совещание с теми людьми, которые отвечают за организацию этой работы. И мы действительно ставили вопросы следующим образом: не гнаться за явкой. Это, если хотите, была новелла этого года".Пятая колонна в ПетербургеПри этом нарушений, по оценкам главы ЦИК, "на порядок меньше" по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. Элла Памфилова обратила внимание, что российская избирательная система стала "одной из самых, если не самой прозрачной в мире".Очевидные проблемы в Санкт-Петербурге. Сначала был скандал с кандидатами-спойлерами, затем в город отправили тройку проверяющих от ЦИК, не полагаясь на местных сотрудников. А в последний день подали три административных иска об отстранении членов участковых избирательных комиссий.Памфилова и вовсе обвинила избирком Санкт-Петербурга в том, что там есть пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов."Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Трижды ставили "неуд" работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов-2019, пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии", — сказала Памфилова."К сожалению, не получили ни поддержки, ни понимания — ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти. Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссии, ничего не решили", — добавила она.Из-за нарушений в последний день также были уволены четверо председателей участковых комиссий в Адыгее, Ставропольском крае, Брянской и Кемеровской областях.Работе мешали и технические ошибки. Например, в реестре избирателей, голосующих на дому, оказались лица, скончавшиеся до 7 сентября 2021 года, сообщили в Мосгоризбиркоме. МВД передало в Следственный комитет данные о 77 нарушениях. Всего с начала избирательной кампании ведомство зарегистрировало 5,8 тысячи жалоб — почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016-го. Около четырехсот сигналов поступило в ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Но это тоже в два раза меньше, чем было в предыдущую кампанию федерального уровня. Серьезных нареканий не было и от наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. А большинство жалоб на электронное голосование объясняются сбоями связи или отказами техники.Западное вмешательствоТем временем российские дипломаты обсудили с Госдепом и Белым домом претензии о вмешательстве в выборы и передали подтверждающие материалы. Как заявил журналистам российский посол Анатолий Антонов, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов Google и Twitter, подчеркивая, что не имеет права влиять на редакционную политику."Американцы просили представить более широкие материалы на этот счет, которые они обещали расследовать", — сообщил Антонов.Но в воскресенье основной проблемой были кибератаки, обрушившиеся на сайт Центризбиркома. "Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", — сказала Памфилова, уточнив, что мощные атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).По оценкам ЦИК, поток негативной информации в иностранных медиа увеличился в разы. "Особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке", — сказал член Центризбиркома России Игорь Борисов.Среди тезисов, которые транслировались: "выборы стали самыми грязными и нелегитимными в РФ", "многодневные выборы были созданы специально для фальсификации результатов", "всем достойным кандидатам отказали в регистрации", "массово применялась технология двойников".И все же зарубежные оппоненты не смогли превратить происходящее в цирк и навязать свою волю, уверен глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов: "Несмотря на все потуги. Эти потуги были, они долго готовились, они были хорошо проплачены, они были масштабные". Первые данные по выборам депутатов Госдумы появились после 21:00 мск, когда закрылись последние участки в Калининградской области. Согласно первым экзит-поллам, в Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%). Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах. Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/kostyumy-1750818328.html
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политика, сша, алексей венедиктов (журналист), анатолий антонов, московская городская дума, госдума рф, элла памфилова, алексей шапошников, россия
21:32 19.09.2021 (обновлено: 21:45 19.09.2021)
 

"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Третий, основной, день выборов прошел спокойно, при высокой явке и без сообщений о каких-либо значимых нарушениях. При этом сайт Центризбиркома подвергся мощным кибератакам — в основном из США. Российские дипломаты уже передали американской стороне документы, свидетельствующие о вмешательстве в думские выборы.

Армия — на все сто

Маска Дональда Трампа, грим пирата, костюм зебры, конь в пальто — некоторые избиратели приходили так, чтобы уж точно не остаться незамеченными. На одном из столичных участков полиция семь минут гонялась за сбежавшим енотом, а в Костроме любовались котом Мурсиком. Мемы про выборы, возможно, пополнятся еще и бензопилой — ею в Новосибирске уничтожали неиспользованные бюллетени.
День голосования, растянувшийся в этом году на трое суток, стимулировал явку: в целом по стране более 40 процентов, по Москве — около 45. Это выше показателей на плебисците по поправкам в Конституцию. Чечня, где выбирали главу республики, в этой категории традиционно бьет рекорды. Пришли больше 93 процентов. Выше только явка в столичном онлайн-голосовании.
Популярности добавила программа "Миллион призов". Голосовавшие на выборах в Москве онлайн получали СМС с кодом для участия в розыгрыше ста машин, двадцати квартир и денежных сертификатов номиналом до ста тысяч рублей. По десять тысяч выиграли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Оба решили перечислить средства на благотворительность.
Конь в пальто, пират и невеста: необычные костюмы избирателей на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 17:21
Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборахС 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Но абсолютный рекорд принадлежит Вооруженным силам — 99,8% явки. А в Восточном и Центральном военном округах — ровно сто. Всего в выборах участвовали более 1,2 миллиона военнослужащих и гражданских специалистов. Те, кто находится в море и на боевом посту, несет дежурство в отдаленных точках и выполняет специальные задачи, проголосовали досрочно (около 40 тысяч).
На вопросы журналистов о принуждении статс-секретарь — заместитель главы Минобороны Николай Панков ответил: "На самом деле я полностью это исключаю. Мы, например, проводили селекторное совещание с теми людьми, которые отвечают за организацию этой работы. И мы действительно ставили вопросы следующим образом: не гнаться за явкой. Это, если хотите, была новелла этого года".

Пятая колонна в Петербурге

При этом нарушений, по оценкам главы ЦИК, "на порядок меньше" по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. Элла Памфилова обратила внимание, что российская избирательная система стала "одной из самых, если не самой прозрачной в мире".
Очевидные проблемы в Санкт-Петербурге. Сначала был скандал с кандидатами-спойлерами, затем в город отправили тройку проверяющих от ЦИК, не полагаясь на местных сотрудников. А в последний день подали три административных иска об отстранении членов участковых избирательных комиссий.
Памфилова и вовсе обвинила избирком Санкт-Петербурга в том, что там есть пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова
"Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Трижды ставили "неуд" работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов-2019, пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии", — сказала Памфилова.
"К сожалению, не получили ни поддержки, ни понимания — ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти. Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссии, ничего не решили", — добавила она.
Из-за нарушений в последний день также были уволены четверо председателей участковых комиссий в Адыгее, Ставропольском крае, Брянской и Кемеровской областях.
Работе мешали и технические ошибки. Например, в реестре избирателей, голосующих на дому, оказались лица, скончавшиеся до 7 сентября 2021 года, сообщили в Мосгоризбиркоме.
МВД передало в Следственный комитет данные о 77 нарушениях. Всего с начала избирательной кампании ведомство зарегистрировало 5,8 тысячи жалоб — почти в полтора раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016-го. Около четырехсот сигналов поступило в ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Но это тоже в два раза меньше, чем было в предыдущую кампанию федерального уровня.
Серьезных нареканий не было и от наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. А большинство жалоб на электронное голосование объясняются сбоями связи или отказами техники.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Западное вмешательство

Тем временем российские дипломаты обсудили с Госдепом и Белым домом претензии о вмешательстве в выборы и передали подтверждающие материалы. Как заявил журналистам российский посол Анатолий Антонов, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов Google и Twitter, подчеркивая, что не имеет права влиять на редакционную политику.

"Американцы просили представить более широкие материалы на этот счет, которые они обещали расследовать", — сообщил Антонов.
Но в воскресенье основной проблемой были кибератаки, обрушившиеся на сайт Центризбиркома. "Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", — сказала Памфилова, уточнив, что мощные атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).
По оценкам ЦИК, поток негативной информации в иностранных медиа увеличился в разы. "Особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке", — сказал член Центризбиркома России Игорь Борисов.

Среди тезисов, которые транслировались: "выборы стали самыми грязными и нелегитимными в РФ", "многодневные выборы были созданы специально для фальсификации результатов", "всем достойным кандидатам отказали в регистрации", "массово применялась технология двойников".
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И все же зарубежные оппоненты не смогли превратить происходящее в цирк и навязать свою волю, уверен глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов: "Несмотря на все потуги. Эти потуги были, они долго готовились, они были хорошо проплачены, они были масштабные".
Первые данные по выборам депутатов Госдумы появились после 21:00 мск, когда закрылись последние участки в Калининградской области. Согласно первым экзит-поллам, в Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%). Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах.
Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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Вчера, 14:30Инфографика
Предварительные итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаСШААлексей Венедиктов (журналист)Анатолий АнтоновМосковская городская думаГосдума РФЭлла ПамфиловаАлексей ШапошниковРоссия
 
 
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