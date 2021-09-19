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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750838799.html
Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах в Петербурге
Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах в Петербурге
Все организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть в конце концов наказаны, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:14
2021-09-19T20:14
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
николай булаев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть в конце концов наказаны, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что у ЦИК есть в работе жалобы по ситуации на выборах в Санкт-Петербурге."Мы это ожидали, именно поэтому. Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов 2019, пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК."К сожалению, не получили ни поддержки, ни понимания, ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти. Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссий, ничего не решили", - добавила она.Понимая и прогнозируя, выявляя на каждой стадии те или иные нарушения, ЦИК направил туда члена ЦИК, сотрудников аппарата, представителей правоохранительных органов, "чтобы предупредить все, что возможно, что невозможно предупредить, выявить", добавила председатель ЦИК."В конце концов все эти организаторы подобного безобразия должны быт привлечены к ответственности, неотвратимость наказания должна в конце концов наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город", - подчеркнула она.Ранее Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750792290.html
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политика, санкт-петербург, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, николай булаев, россия
20:14 19.09.2021
 
Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах в Петербурге

Памфилова: все организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть наказаны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Все организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге должны быть в конце концов наказаны, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что у ЦИК есть в работе жалобы по ситуации на выборах в Санкт-Петербурге.
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"Мы это ожидали, именно поэтому. Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов 2019, пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
"К сожалению, не получили ни поддержки, ни понимания, ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти. Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссий, ничего не решили", - добавила она.
Понимая и прогнозируя, выявляя на каждой стадии те или иные нарушения, ЦИК направил туда члена ЦИК, сотрудников аппарата, представителей правоохранительных органов, "чтобы предупредить все, что возможно, что невозможно предупредить, выявить", добавила председатель ЦИК.
"В конце концов все эти организаторы подобного безобразия должны быт привлечены к ответственности, неотвратимость наказания должна в конце концов наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город", - подчеркнула она.
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Ранее Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть "пятая колонна", не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаНиколай БулаевРоссия
 
 
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