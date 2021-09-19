https://ria.ru/20210919/vybory-1750820981.html

Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом

Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом - РИА Новости, 19.09.2021

Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом

Несколько членов избирательных комиссий на Кубани в результате конфликтов на участках получили нервные срывы и были отправлены в больницу, рассказал РИА Новости РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:40

2021-09-19T17:40

2021-09-19T17:40

выборы в государственную думу

общество

краснодарский край

госдума рф

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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Несколько членов избирательных комиссий на Кубани в результате конфликтов на участках получили нервные срывы и были отправлены в больницу, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко."У нас есть факты направления нескольких членов избирательной комиссии в больницу. Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы", - рассказал Черненко.При этом он подчеркнул, что такие случаи единичны.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. На территории Краснодарского края проходят 88 избирательных кампаний различного уровня.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750767368.html

краснодарский край

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2021

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общество, краснодарский край, госдума рф