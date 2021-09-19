Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом
Несколько членов избиркомов на Кубани попали в больницу с нервным срывом из-за конфликтов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКомплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательном участке №727 во Владивостоке
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Несколько членов избирательных комиссий на Кубани в результате конфликтов на участках получили нервные срывы и были отправлены в больницу, рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.
"У нас есть факты направления нескольких членов избирательной комиссии в больницу. Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы", - рассказал Черненко.
При этом он подчеркнул, что такие случаи единичны.
"Председателю комиссии стало плохо... Несколько часов ее, грубо скажу, трамбовали, обзывали, обвинениями призывали признаться в чем-то. Вызывали полицию, следственную группу, требовали что-то необъяснимое. Кто выдержит в таких условиях?.. С председателем всё хорошо, просили ее остаться дома, но она все равно вышла... сказала, дома будет переживать больше", - рассказал собеседник об одном из случаев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. На территории Краснодарского края проходят 88 избирательных кампаний различного уровня.