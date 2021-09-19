https://ria.ru/20210919/vybory-1750820701.html

Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов

Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов - РИА Новости, 19.09.2021

Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов

В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:38

2021-09-19T17:38

2021-09-19T17:42

выборы в государственную думу

политика

совет федерации рф

андрей клишас

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Всё требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов", - сказал он.

https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750820417.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, андрей клишас, элла памфилова