https://ria.ru/20210919/vybory-1750820701.html
Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов
Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов - РИА Новости, 19.09.2021
Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов
В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:38
2021-09-19T17:38
2021-09-19T17:42
выборы в государственную думу
политика
совет федерации рф
андрей клишас
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В парламенте готовы обсудить предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Всё требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов", - сказал он.
https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750820417.html
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политика, совет федерации рф, андрей клишас, элла памфилова
17:38 19.09.2021 (обновлено: 17:42 19.09.2021)
Клишас оценил идею Памфиловой о каникулах на время выборов
Сенатор Клишас прокомментировал предложение Памфиловой о каникулах на время выборов