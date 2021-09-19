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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750813938.html
В МПА СНГ рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
В МПА СНГ рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В МПА СНГ рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
Зафиксированные в ходе выборов в Госдуму нарушения носят технический характер, они быстро решаются, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:44
2021-09-19T16:44
выборы в государственную думу
политика
армения
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Зафиксированные в ходе выборов в Госдуму нарушения носят технический характер, они быстро решаются, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян."В течение этих нескольких дней мы активно участвовали в мониторинге работы избирательных комиссий, посещали избирательные участки. В основном нарушения, если так можно выразиться, формальные, они носят технический характер, от воздействия ковидных процессов. И стоит отметить, что все эти технические нарушения быстро решаются", - сказал Варданян на круглом столе в Общественной палате РФ.По его словам, "только в одном месте зафиксировали ситуацию, когда один из аппаратов дал сбой и пришлось использовать сейф-пакеты". "Выборы транспарентны, позволяют выявить все недостатки, которые возникают в процессе", - указал наблюдатель.Он отметил "высокий уровень организации выборов". "Большое количество участков. Есть такие участки, на которые приезжают на лодках, на верблюдах, на снегоходах, это специфика РФ", - добавил парламентарий.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750800059.html
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750778912.html
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политика, армения, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
16:44 19.09.2021
 
В МПА СНГ рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму

Наблюдатель от МПА СНГ: нарушения на выборах в Госдуму носят технический характер

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией из участковых избирательных комиссий в ситуационном центре по наблюдению за выборами в Общественной палате РФ в Москве
Экраны с трансляцией из участковых избирательных комиссий в ситуационном центре по наблюдению за выборами в Общественной палате РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Зафиксированные в ходе выборов в Госдуму нарушения носят технический характер, они быстро решаются, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
"В течение этих нескольких дней мы активно участвовали в мониторинге работы избирательных комиссий, посещали избирательные участки. В основном нарушения, если так можно выразиться, формальные, они носят технический характер, от воздействия ковидных процессов. И стоит отметить, что все эти технические нарушения быстро решаются", - сказал Варданян на круглом столе в Общественной палате РФ.
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Он отметил "высокий уровень организации выборов". "Большое количество участков. Есть такие участки, на которые приезжают на лодках, на верблюдах, на снегоходах, это специфика РФ", - добавил парламентарий.
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Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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