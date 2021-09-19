В МПА СНГ рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
Наблюдатель от МПА СНГ: нарушения на выборах в Госдуму носят технический характер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкраны с трансляцией из участковых избирательных комиссий в ситуационном центре по наблюдению за выборами в Общественной палате РФ в Москве
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Зафиксированные в ходе выборов в Госдуму нарушения носят технический характер, они быстро решаются, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
"В течение этих нескольких дней мы активно участвовали в мониторинге работы избирательных комиссий, посещали избирательные участки. В основном нарушения, если так можно выразиться, формальные, они носят технический характер, от воздействия ковидных процессов. И стоит отметить, что все эти технические нарушения быстро решаются", - сказал Варданян на круглом столе в Общественной палате РФ.
По его словам, "только в одном месте зафиксировали ситуацию, когда один из аппаратов дал сбой и пришлось использовать сейф-пакеты". "Выборы транспарентны, позволяют выявить все недостатки, которые возникают в процессе", - указал наблюдатель.
Он отметил "высокий уровень организации выборов". "Большое количество участков. Есть такие участки, на которые приезжают на лодках, на верблюдах, на снегоходах, это специфика РФ", - добавил парламентарий.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.