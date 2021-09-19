https://ria.ru/20210919/vybory-1750808186.html
Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе"
Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе" - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и регионального парламента, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:03
2021-09-19T16:03
2021-09-19T16:03
выборы в государственную думу
политика
ленинградская область
госдума рф
александр дрозденко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750805744_0:266:3132:2028_1920x0_80_0_0_ca94a6160409bf5bf99882a5d69419b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и регионального парламента, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выборах депутатов Государственной думы и законодательного собрания. По традиции, глава региона опустил бюллетени на избирательном участке №131 в Лупполово", - говорится в сообщении.Как информируют региональные власти, глава Ленобласти приехал на избирательный участок на автомобиле "Победа" зеленого цвета. "Раритетный транспорт хорошо знаком жителям 47-го региона: ранее губернатор, участвовавший в восстановлении автомобиля, уже приезжал на нем на выборы и открывал движение на новых дорогах", - уточняет пресс-служба.По оценке Дрозденко, выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отметил губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.
https://ria.ru/20210919/neverov-1750806963.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750805744_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a748f9d3cc1e450ebf1ab59b0ca714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ленинградская область, госдума рф, александр дрозденко, россия
Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе"
Губернатор Ленинградской области Дрозденко приехал голосовать на раритетной "Победе"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ
и регионального парламента, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выборах депутатов Государственной думы и законодательного собрания. По традиции, глава региона опустил бюллетени на избирательном участке №131 в Лупполово", - говорится в сообщении.
Как информируют региональные власти, глава Ленобласти приехал на избирательный участок на автомобиле "Победа" зеленого цвета. "Раритетный транспорт хорошо знаком жителям 47-го региона: ранее губернатор, участвовавший в восстановлении автомобиля, уже приезжал на нем на выборы и открывал движение на новых дорогах", - уточняет пресс-служба.
По оценке Дрозденко, выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отметил губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.