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Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе"

Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе" - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Ленинградской области приехал голосовать на раритетной "Победе"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и регионального парламента, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:03

2021-09-19T16:03

2021-09-19T16:03

выборы в государственную думу

политика

ленинградская область

госдума рф

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и регионального парламента, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выборах депутатов Государственной думы и законодательного собрания. По традиции, глава региона опустил бюллетени на избирательном участке №131 в Лупполово", - говорится в сообщении.Как информируют региональные власти, глава Ленобласти приехал на избирательный участок на автомобиле "Победа" зеленого цвета. "Раритетный транспорт хорошо знаком жителям 47-го региона: ранее губернатор, участвовавший в восстановлении автомобиля, уже приезжал на нем на выборы и открывал движение на новых дорогах", - уточняет пресс-служба.По оценке Дрозденко, выборы в регионе проходят "достаточно спокойно". При этом, по его наблюдениям, большинство жителей Ленобласти приходят на выборы в хорошем настроении. Как отметил губернатор, региональные власти ожидают, что явка составит около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.

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политика, ленинградская область, госдума рф, александр дрозденко, россия