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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210919/vybory-1750807802.html
Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными
Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными - РИА Новости, 19.09.2021
Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными
Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:01
2021-09-19T16:01
архангельская область
политика
устьянский район
архангельская область
госдума рф
александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход голосования в равной степени, а жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права не будут нарушены, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Цыбульский в воскресенье оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области вместе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Глава региона поблагодарил представителей общественной палаты Архангельской области за подготовку корпуса наблюдателей, который призван сделать процедуру голосования максимально прозрачной."Когда идет политическая борьба, всегда есть попытки уличить оппонентов в недобросовестной конкуренции. Поэтому такие общественные институты, как центр общественного наблюдения, мне кажется, делают процесс выборов более прозрачным и понятным для людей", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.По мнению главы региона, все политические партии с помощью ресурсов центра имеют равные возможности для того, чтобы отслеживать ход голосования. "А жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права на свободу выбора не будут нарушены", – добавил губернатор.Как отметили в пресс-службе, с февраля по август этого года общественная палата Архангельской области подготовила 2154 наблюдателя, в том числе по заявкам различных политических партий и общественных организаций, с которыми были заключены соответствующие соглашения.В режиме видеосвязи Цыбульский и Фадеев пообщались с наблюдателями из Котласского и Устьянского районов, которые сообщили об отсутствии нарушений. Информацию о своей деятельности в виде ежедневных отчетов общественники также публикуют в социальных сетях.На территории Архангельской области в течение трех дней голосования работают 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами, запись с которых при необходимости также может быть просмотрена.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
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политика, устьянский район, архангельская область, госдума рф, александр цыбульский, россия
16:01 19.09.2021
 

Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными

© Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области/И. МалыгинАлександр Цыбульский оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области
Александр Цыбульский оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области
© Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход голосования в равной степени, а жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права не будут нарушены, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Цыбульский в воскресенье оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области вместе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Глава региона поблагодарил представителей общественной палаты Архангельской области за подготовку корпуса наблюдателей, который призван сделать процедуру голосования максимально прозрачной.
"Когда идет политическая борьба, всегда есть попытки уличить оппонентов в недобросовестной конкуренции. Поэтому такие общественные институты, как центр общественного наблюдения, мне кажется, делают процесс выборов более прозрачным и понятным для людей", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
По мнению главы региона, все политические партии с помощью ресурсов центра имеют равные возможности для того, чтобы отслеживать ход голосования. "А жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права на свободу выбора не будут нарушены", – добавил губернатор.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Как отметили в пресс-службе, с февраля по август этого года общественная палата Архангельской области подготовила 2154 наблюдателя, в том числе по заявкам различных политических партий и общественных организаций, с которыми были заключены соответствующие соглашения.
В режиме видеосвязи Цыбульский и Фадеев пообщались с наблюдателями из Котласского и Устьянского районов, которые сообщили об отсутствии нарушений. Информацию о своей деятельности в виде ежедневных отчетов общественники также публикуют в социальных сетях.
На территории Архангельской области в течение трех дней голосования работают 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами, запись с которых при необходимости также может быть просмотрена.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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