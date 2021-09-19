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Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными

Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными - РИА Новости, 19.09.2021

Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными

Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:01

2021-09-19T16:01

2021-09-19T16:01

архангельская область

политика

устьянский район

архангельская область

госдума рф

александр цыбульский

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход голосования в равной степени, а жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права не будут нарушены, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Цыбульский в воскресенье оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области вместе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Глава региона поблагодарил представителей общественной палаты Архангельской области за подготовку корпуса наблюдателей, который призван сделать процедуру голосования максимально прозрачной."Когда идет политическая борьба, всегда есть попытки уличить оппонентов в недобросовестной конкуренции. Поэтому такие общественные институты, как центр общественного наблюдения, мне кажется, делают процесс выборов более прозрачным и понятным для людей", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.По мнению главы региона, все политические партии с помощью ресурсов центра имеют равные возможности для того, чтобы отслеживать ход голосования. "А жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права на свободу выбора не будут нарушены", – добавил губернатор.Как отметили в пресс-службе, с февраля по август этого года общественная палата Архангельской области подготовила 2154 наблюдателя, в том числе по заявкам различных политических партий и общественных организаций, с которыми были заключены соответствующие соглашения.В режиме видеосвязи Цыбульский и Фадеев пообщались с наблюдателями из Котласского и Устьянского районов, которые сообщили об отсутствии нарушений. Информацию о своей деятельности в виде ежедневных отчетов общественники также публикуют в социальных сетях.На территории Архангельской области в течение трех дней голосования работают 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами, запись с которых при необходимости также может быть просмотрена.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.

устьянский район

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, устьянский район, архангельская область, госдума рф, александр цыбульский, россия