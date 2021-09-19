Цыбульский: центры общественного наблюдения делают выборы более прозрачными

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход голосования в равной степени, а жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права не будут нарушены, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Цыбульский в воскресенье оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области вместе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Глава региона поблагодарил представителей общественной палаты Архангельской области за подготовку корпуса наблюдателей, который призван сделать процедуру голосования максимально прозрачной."Когда идет политическая борьба, всегда есть попытки уличить оппонентов в недобросовестной конкуренции. Поэтому такие общественные институты, как центр общественного наблюдения, мне кажется, делают процесс выборов более прозрачным и понятным для людей", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.По мнению главы региона, все политические партии с помощью ресурсов центра имеют равные возможности для того, чтобы отслеживать ход голосования. "А жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права на свободу выбора не будут нарушены", – добавил губернатор.Как отметили в пресс-службе, с февраля по август этого года общественная палата Архангельской области подготовила 2154 наблюдателя, в том числе по заявкам различных политических партий и общественных организаций, с которыми были заключены соответствующие соглашения.В режиме видеосвязи Цыбульский и Фадеев пообщались с наблюдателями из Котласского и Устьянского районов, которые сообщили об отсутствии нарушений. Информацию о своей деятельности в виде ежедневных отчетов общественники также публикуют в социальных сетях.На территории Архангельской области в течение трех дней голосования работают 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами, запись с которых при необходимости также может быть просмотрена.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
АРХАНГЕЛЬСК, 19 сен – РИА Новости. Такие общественные институты, как центры общественного наблюдения, делают процесс выборов более прозрачным, политические партии могут отслеживать ход голосования в равной степени, а жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права не будут нарушены, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Цыбульский в воскресенье оценил работу центра общественного наблюдения за выборами в Архангельской области вместе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Глава региона поблагодарил представителей общественной палаты Архангельской области за подготовку корпуса наблюдателей, который призван сделать процедуру голосования максимально прозрачной.
"Когда идет политическая борьба, всегда есть попытки уличить оппонентов в недобросовестной конкуренции. Поэтому такие общественные институты, как центр общественного наблюдения, мне кажется, делают процесс выборов более прозрачным и понятным для людей", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
По мнению главы региона, все политические партии с помощью ресурсов центра имеют равные возможности для того, чтобы отслеживать ход голосования. "А жителям Архангельской области это дает уверенность в том, что их конституционные права на свободу выбора не будут нарушены", – добавил губернатор.
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
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В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
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Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
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Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
Как отметили в пресс-службе, с февраля по август этого года общественная палата Архангельской области подготовила 2154 наблюдателя, в том числе по заявкам различных политических партий и общественных организаций, с которыми были заключены соответствующие соглашения.
В режиме видеосвязи Цыбульский и Фадеев пообщались с наблюдателями из Котласского и Устьянского районов, которые сообщили об отсутствии нарушений. Информацию о своей деятельности в виде ежедневных отчетов общественники также публикуют в социальных сетях.
На территории Архангельской области в течение трех дней голосования работают 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами, запись с которых при необходимости также может быть просмотрена.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы.
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