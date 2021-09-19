https://ria.ru/20210919/vybory-1750806003.html

Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию

Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию - РИА Новости, 19.09.2021

Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию

Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:49

2021-09-19T15:49

2021-09-19T16:16

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн, рассказал российский посол Анатолий Викторов; в РФ за "двойное" голосование предусмотрена административная ответственность, многократное злоупотребление может повлечь уголовную ответственность."На этот раз Ильинская вместе со своей дочерью прибыла на участок в городе Ашдоде, напомню - это на юг от Тель-Авива, а живет она в Израиле на крайнем севере, то есть специально прибыла с дочерью на участок в Ашдоде… Она получила избирательный бюллетень, отказать в этом не было никаких оснований, она гражданка РФ, как и дочь. Но после того, как она проголосовала на участке, она опубликовала сообщения о том, что она ещё и онлайн проголосовала", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи в информцентре ЦИК.При этом он подчеркнул, что после того как Ильинской был выдан бюллетень на избирательном участке, она "написала заявление на имя председателя УИК о том, что она больше нигде не голосовала, не зарегистрирована на голосование онлайн и не собирается этого делать и о том, что она предупреждена".Голосование по Конституции РФ состоялось в Израиле 28 июля 2020 года. В стране были открыты два участка для голосования: в консульском отделе посольства в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе. Позже СК РФ сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования гражданкой РФ и Израиля. По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле: на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и дистанционным способом. В сентябре 2020 года Черёмушкинский суд Москвы вновь заочно арестовал обладательницу двойного гражданства Юлию Ильинскую, которой вменяется нарушение закона во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750800059.html

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общество, израиль, россия, в мире, тель-авив, москва, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), анатолий викторов