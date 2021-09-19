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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750806003.html
Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию
Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию - РИА Новости, 19.09.2021
Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию
Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:49
2021-09-19T16:16
выборы в государственную думу
общество
израиль
россия
в мире
тель-авив
москва
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн, рассказал российский посол Анатолий Викторов; в РФ за "двойное" голосование предусмотрена административная ответственность, многократное злоупотребление может повлечь уголовную ответственность."На этот раз Ильинская вместе со своей дочерью прибыла на участок в городе Ашдоде, напомню - это на юг от Тель-Авива, а живет она в Израиле на крайнем севере, то есть специально прибыла с дочерью на участок в Ашдоде… Она получила избирательный бюллетень, отказать в этом не было никаких оснований, она гражданка РФ, как и дочь. Но после того, как она проголосовала на участке, она опубликовала сообщения о том, что она ещё и онлайн проголосовала", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи в информцентре ЦИК.При этом он подчеркнул, что после того как Ильинской был выдан бюллетень на избирательном участке, она "написала заявление на имя председателя УИК о том, что она больше нигде не голосовала, не зарегистрирована на голосование онлайн и не собирается этого делать и о том, что она предупреждена".Голосование по Конституции РФ состоялось в Израиле 28 июля 2020 года. В стране были открыты два участка для голосования: в консульском отделе посольства в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе. Позже СК РФ сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования гражданкой РФ и Израиля. По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле: на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и дистанционным способом. В сентябре 2020 года Черёмушкинский суд Москвы вновь заочно арестовал обладательницу двойного гражданства Юлию Ильинскую, которой вменяется нарушение закона во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750800059.html
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общество, израиль, россия, в мире, тель-авив, москва, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), анатолий викторов
15:49 19.09.2021 (обновлено: 16:16 19.09.2021)
 
Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка устроила провокацию

Трижды проголосовавшая в 2020 году в Израиле россиянка заявила о новом нарушении

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россиянка Юлия Ильинская, которая в прошлом году трижды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ и была заочно арестована в Москве, в этот раз в ходе голосования на выборах в Госдуму снова попыталась обмануть избирательную систему в Израиле, заявив, что проголосовала лично на участке и онлайн, рассказал российский посол Анатолий Викторов; в РФ за "двойное" голосование предусмотрена административная ответственность, многократное злоупотребление может повлечь уголовную ответственность.
"На этот раз Ильинская вместе со своей дочерью прибыла на участок в городе Ашдоде, напомню - это на юг от Тель-Авива, а живет она в Израиле на крайнем севере, то есть специально прибыла с дочерью на участок в Ашдоде… Она получила избирательный бюллетень, отказать в этом не было никаких оснований, она гражданка РФ, как и дочь. Но после того, как она проголосовала на участке, она опубликовала сообщения о том, что она ещё и онлайн проголосовала", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи в информцентре ЦИК.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 15:13Выборы в Государственную думу
Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах
При этом он подчеркнул, что после того как Ильинской был выдан бюллетень на избирательном участке, она "написала заявление на имя председателя УИК о том, что она больше нигде не голосовала, не зарегистрирована на голосование онлайн и не собирается этого делать и о том, что она предупреждена".
"Гражданка объясняет свои действия тем, что она пытается вскрыть недостатки в организации избирательного процесса… Речь идёт не о нарушениях со стороны членов избирательной комиссии, а о том, что сама недобросовестная гражданка пытается провоцировать нарушения", - добавил российский посол.
Голосование по Конституции РФ состоялось в Израиле 28 июля 2020 года. В стране были открыты два участка для голосования: в консульском отделе посольства в Тель-Авиве и в генконсульстве в Хайфе. Позже СК РФ сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования гражданкой РФ и Израиля. По данным следствия, в конце июля Юлия Ильинская, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды получила бюллетени в Израиле: на избирательном участке при посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и дистанционным способом. В сентябре 2020 года Черёмушкинский суд Москвы вновь заочно арестовал обладательницу двойного гражданства Юлию Ильинскую, которой вменяется нарушение закона во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуОбществоИзраильРоссияВ миреТель-АвивМоскваГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Анатолий Викторов
 
 
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