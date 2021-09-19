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В Южной Корее завершилось голосование на выборах в Госдуму

В Южной Корее завершилось голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Южной Корее завершилось голосование на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму на участках в Южной Корее завершилось, явка составила около 450 человек, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:59

2021-09-19T14:59

2021-09-19T14:59

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СЕУЛ, 19 сен – РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму на участках в Южной Корее завершилось, явка составила около 450 человек, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле.Проголосовать можно было в посольстве в Сеуле, а также в генеральном консульстве в Пусане. Голосование прошло одним днем с 8.00 до 20.00 (02.00 - 14.00 мск) воскресенья.Как сообщили РИА Новости в посольстве в Сеуле, явка на обоих участках по итогу составила около 450 человек, более точные данные будут известны позже. Никаких инцидентов зафиксировано не было. В Сеуле голосование прошло в присутствии двух наблюдателей от партии "Яблоко".Для участия необходимо было лично посетить избирательный участок и представить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.На сайте посольства сообщается, что, в соответствии с антивирусными мерами правительства Республики Корея, выборы проводят с соблюдением социальной дистанции, допускают только трех человек одновременно с использованием масок и перчаток или проведением дезинфекции рук. Также рекомендовалось принести свою ручку для заполнения бюллетеня.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сеул, южная корея, госдума рф, яблоко, россия