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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750792290.html
Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка
Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:30
2021-09-19T14:30
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
цик рф
николай левичев
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.Член ЦИК Николай Левичев представил кадры, на которых видно, как из УИК сначала вынесли сейф, где хранятся бюллетени, а через три часа вернули его обратно."Я вот всю ночь не интересовался, кому это могло бы быть выгодно, и только вот уже в горизбиркоме я так спросил: случайно глава администрации Московского района Санкт-Петербурга куда-нибудь там не избирается? И понимаете, оказалось, что избирается", - рассказал он.Памфилова отметила, что в данном случае, предположительно, может рассматриваться сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, и нужно готовить обращение в федеральные правоохранительные органы, "потому что это из ряда вон выходящий случай"."Надо все это документально оформить с представителями правоохранительных органов федеральных, по своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры... вплоть до увольнения председателя ТИК", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.
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политика, санкт-петербург, госдума рф, цик рф, николай левичев, выборы в государственную думу, элла памфилова
14:30 19.09.2021
 
Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка

Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.
Член ЦИК Николай Левичев представил кадры, на которых видно, как из УИК сначала вынесли сейф, где хранятся бюллетени, а через три часа вернули его обратно.
"Я вот всю ночь не интересовался, кому это могло бы быть выгодно, и только вот уже в горизбиркоме я так спросил: случайно глава администрации Московского района Санкт-Петербурга куда-нибудь там не избирается? И понимаете, оказалось, что избирается", - рассказал он.
Памфилова отметила, что в данном случае, предположительно, может рассматриваться сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, и нужно готовить обращение в федеральные правоохранительные органы, "потому что это из ряда вон выходящий случай".
"Надо все это документально оформить с представителями правоохранительных органов федеральных, по своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры... вплоть до увольнения председателя ТИК", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.
Женщина голосует на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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