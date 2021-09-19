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Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка

Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова примет меры к главе ТИК Петербурга из-за выноса сейфа с участка

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:30

2021-09-19T14:30

2021-09-19T14:30

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

цик рф

николай левичев

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.Член ЦИК Николай Левичев представил кадры, на которых видно, как из УИК сначала вынесли сейф, где хранятся бюллетени, а через три часа вернули его обратно."Я вот всю ночь не интересовался, кому это могло бы быть выгодно, и только вот уже в горизбиркоме я так спросил: случайно глава администрации Московского района Санкт-Петербурга куда-нибудь там не избирается? И понимаете, оказалось, что избирается", - рассказал он.Памфилова отметила, что в данном случае, предположительно, может рассматриваться сговор, конфликт интересов со стороны главы администрации, и нужно готовить обращение в федеральные правоохранительные органы, "потому что это из ряда вон выходящий случай"."Надо все это документально оформить с представителями правоохранительных органов федеральных, по своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры... вплоть до увольнения председателя ТИК", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

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политика, санкт-петербург, госдума рф, цик рф, николай левичев, выборы в государственную думу, элла памфилова