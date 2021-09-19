https://ria.ru/20210919/vybory-1750789436.html

Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму

Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму

Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:14

2021-09-19T14:14

2021-09-19T14:14

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

общероссийский народный фронт

коммунисты россии

елена шмелева

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в воскресенье, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия"."Еще больше задач мы можем решить вместе. Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. И это напрямую будет зависеть от того, какие люди сегодня будут избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал. А тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.Шмелева подчеркнула, что с учетом поправок в конституцию, новый созыв Госдумы будет наделен большими полномочиями, причём первоочередная задача это принятие бюджета.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210919/vybory-1750784668.html

https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750692773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, общероссийский народный фронт, коммунисты россии, елена шмелева, образовательный центр "сириус"