Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму
Руководитель образовательного центра "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в воскресенье, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
"Еще больше задач мы можем решить вместе. Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. И это напрямую будет зависеть от того, какие люди сегодня будут избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал. А тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.
Шмелева подчеркнула, что с учетом поправок в конституцию, новый созыв Госдумы будет наделен большими полномочиями, причём первоочередная задача это принятие бюджета.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".