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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750789436.html
Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму
Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму
Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:14
2021-09-19T14:14
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общероссийский народный фронт
коммунисты россии
елена шмелева
образовательный центр "сириус"
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в воскресенье, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия"."Еще больше задач мы можем решить вместе. Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. И это напрямую будет зависеть от того, какие люди сегодня будут избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал. А тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.Шмелева подчеркнула, что с учетом поправок в конституцию, новый созыв Госдумы будет наделен большими полномочиями, причём первоочередная задача это принятие бюджета.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210919/vybory-1750784668.html
https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750692773.html
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политика, госдума рф, общероссийский народный фронт, коммунисты россии, елена шмелева, образовательный центр "сириус"
14:14 19.09.2021
 
Глава "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму

Руководитель образовательного центра "Сириуса" Шмелева проголосовала на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕлена Шмелева
Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сопредседатель ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, которая входит в пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму, приняла участие в голосовании в воскресенье, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
"Еще больше задач мы можем решить вместе. Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей. И это напрямую будет зависеть от того, какие люди сегодня будут избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал. А тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.
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Шмелева подчеркнула, что с учетом поправок в конституцию, новый созыв Госдумы будет наделен большими полномочиями, причём первоочередная задача это принятие бюджета.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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