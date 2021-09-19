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В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента

В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента

Явка на выборах в Государственную думу, по данным на 20.00 18 сентября, в Петербурге составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:32

2021-09-19T11:32

2021-09-19T11:32

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу, по данным на 20.00 18 сентября, в Петербурге составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 20 часов 18 сентября, составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге выбирают депутатов Государственной думы и законодательного собрания города.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, госдума рф