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В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента
В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента - РИА Новости, 19.09.2021
В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента
Явка на выборах в Государственную думу, по данным на 20.00 18 сентября, в Петербурге составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:32
2021-09-19T11:32
2021-09-19T11:32
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу, по данным на 20.00 18 сентября, в Петербурге составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 20 часов 18 сентября, составила 20,44%, в законодательное собрание – 19,39%", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге выбирают депутатов Государственной думы и законодательного собрания города.
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политика, санкт-петербург, госдума рф
В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня составила 20,44 процента
В Петербурге явка на выборах в Госдуму за два дня голосования составила 20,44 процента